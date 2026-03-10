Het was me het schaatsjaar wel voor Joep Wennemars. De topschaatser van Team Essent zag een medaille op dramatische wijze in rook opgaan op de Olympische Winterspelen en baalde ook na van de WK sprint. Toch is hij niet ontevreden over zijn ontwikkeling. Zelf trekt hij een vergelijking met olympisch kampioen Jordan Stolz.

Wennemars kende een enorm pittige tijd als schaatser. Op de Olympische Spelen kwam hij op drie afstanden in actie, maar wist hij geen medaille te bemachtigen. Op de 1000 meter was hij hard op weg, maar nadat hij op de laatste kruising werd gehinderd door tegenstander Lian Ziwen ging een zeker lijkende medaille in rook op.

Ook het ultieme toetje van het schaatsseizoen had een vervelende nasmaak. Wennemars werd op de WK sprint vierde en was na afloop zichtbaar geïrriteerd. In een interview met de NOS gaf hij aan het niet leuk te vinden dat er veel 'negatieve publiciteit' over Team Essent heen kwam. "Ik ben wel klaar met het hele circus rondom het schaatsen", vertelde hij toen.

Inmiddels heeft Wennemars vakantie. Hij genoot gisteren van een fietsritje met vriendin Suzanne Schulting en schoof dinsdagavond aan bij de talkshow Eva om terug te blikken op zijn Spelen, de WK sprint en het seizoen in zijn algemeen. Hij is naar eigen zeggen 'moe maar voldaan' na een lang seizoen waarin hij veel onder een vergrootglas lag.

Eerlijke jongen met hart op de tong

Dat veel mensen een mening over hem hebben, dat doet de topschaatser niet zo veel. "In het moment beleef ik dat soort dingen intens... Dat is wie ik ben op de ijsbaan. Ik ben een eerlijke jongen, heb hart op de tong liggen. Of mensen daar nou achter staan of niet..."

Wennemars sluit het seizoen dus af met een geknakte droom en zonder prijzen. Maar toch probeert hij er zo positief mogelijk op terug te kijken. "Nu heb ik het (drama op de Spelen, red.) proberen af te sluiten, op het moment als ik het niet wil komt het waarschijnlijk als een boomerang terug. Maar uiteindelijk gaat het proces best snel. Ik ben vier jaar geleden begonnen in het profschaatsen en wilde graag 500, 1000 en 1500 meter combineren. Vorig jaar werd ik onverwacht wereldkampioen, wat supervet was. Daarom was dit jaar het doel consistent te worden en mezelf vaker te laten zien. Dat is gelukt."

Vergelijking met Jordan Stolz

Ontevreden is Wennemars dus zeker niet. Hij durft zich zelfs op een bepaald vlak te vergelijken met de Amerikaanse alleskunner Jordan Stolz. "Ik denk dat ik samen met Jordan, fantastische schaatser, de enige ben die in het mannenschaatsen al die afstanden combineert en écht meedoet. Dat is voor mij al een hele zoektocht op zich en ik ben blij dat het dit jaar weer goed is gegaan. Ik denk dat het mij een competentere schaatser maakt en hoop dat het zich op een dag gaat uitbetalen."