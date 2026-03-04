Er komt geen vervolg van Joep Wennemars tegen Lian Ziwen. De twee troffen elkaar op de laatste Olympische Spelen en daarbij werd de Nederlander gehinderd door de Chinees. Voor de WK sprint in Thialf hoeft de 23-jarige Wennemars zich echter geen zorgen te maken.

Wennemars werd aan Liwen gekoppeld op de 1000 meter van de Winterspelen in Milaan. De Nederlander was goed vertrokken en leek op weg naar eremetaal. Bij de laatste kruising gebeurde het ondenkbare; Wennemars kwam uit de buitenbocht en kreeg geen voorrang van de Chinees, die vol tegen hem aan knalde. Daardoor kon Wennemars een medaille op zijn buik schrijven.

De frustratie was groot bij Wennemars, die Ziwen nog een duw gaf na afloop van de race. Hij eindigde uiteindelijk op een vijfde plek op korte afstand van nummer 3 Zhonyan Ning. Het verschil was minimaal: 25 honderdsten in het voordeel van Ning.

Wennemars en Ziwen spraken het uit

Ook op de 500 meter kon Wennemars geen gooi doen naar het podium. Na afloop liet hij tegenover Sportnieuws.nl wat los over de ontmoeting met Ziwen. "Hij heeft natuurlijk zijn excuses aangeboden", sprak Wennemars destijds. "Er zaten geen kwade bedoelingen bij. Maar het is natuurlijk wel kwalijk, maar het is nu weer helemaal goed."

Geen nieuwe ontmoeting tussen Wennemars en Ziwen

Wennemars had op de 1500 meter nog kans om zijn olympische toernooi goed te maken. Maar daar eindigde hij als vierde, terwijl hij het tot dan toe bestaande olympische record uit de boeken schaatste. Vervolgens gingen Ning, Jordan Stolz en Kjeld Nuis echter nog sneller.

Op de WK sprint kan Wennemars sportieve revanche nemen. Voor dat toernooi kreeg de Nederlander een aanwijsplek van de KNSB. Hierdoor kon Wennemars het nationale sprinttoernooi overslaan afgelopen weekeinde. Donderdag en vrijdag komt Wennemars in actie. Hij rijdt twee 500 meters en twee 1000 meters. Wie hij daarop niet treft, is Ziwen. De 27-jarige Chinees ontbreekt namelijk op de deelnemerslijst. De enige Chinese afvaardiging is Ning.