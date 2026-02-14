Joep Wennemars werd zaterdag 21ste op de 500 meter, maar uiteraard ging het ook heel veel over zijn mislukte 1000 meter van eerder deze week. Hij was hard op weg naar een medaille op de Winterspelen, totdat hij werd gehinderd door tegenstander Lian Ziwen. Wennemars gaf aan journalisten wat meer details over de woorden met de Chinees na afloop.

De beelden gingen de hele wereld over. Wennemars werd op de laatste kruising opgehouden door zijn collega Ziwen waardoor een goede tijd op de 1000 meter in rook opging. Wennemars was woest, boos en teleurgesteld. Hij kreeg nog een herkansing via een re-skate, maar die tijd tussen beide races was zo kort dat er geen snellere tijd mogelijk was.

Volop steun voor Joep Wennemars

In de uren en dagen daarna kwam er veel op hem af. Hij krijg van allerlei collega's, familieleden, vrienden, bekende Nederlanders en onbekende landgenoten steunbetuigingen. Aan Sportnieuws.nl vertelde hij na zijn 500 meter dat het hem enorm veel deed. Meer dan hij had kunnen denken zelfs. Ook liet hij nog wat los over een woordenwisseling tussen hem en Ziwen.

Al snel was duidelijk de boosdoener en zijn coach Jan Bos hun verontschuldigingen hadden aangeboden voor het incident. Daar maakt Wennemars dan ook geen geheim van. "Ik heb hem wel even gesproken, maar dat was kort na de wedstrijd. Hij heeft natuurlijk zijn excuses aangeboden."

Wennemars zat helemaal stuk na zijn verknalde race, maar lijkt er nu ook een streep onder te willen zetten. "Er zaten geen kwade bedoelingen bij. Maar het is natuurlijk wel kwalijk, maar het is nu weer helemaal goed. We moeten door." Wennemars rijdt donderdag immers nog de 1500 meter.

Gejuich en boegeroep

De fans in het stadion waren het bizarre incident van woensdag niet vergeten. Tijdens de 500 meter van zaterdag kreeg Wennemars massaal steun van het publiek. Lian Ziwen moest het doen met een zuinig applausje op de tribunes. Her en der klonk zelfs wat boegeroep.