Het ging de afgelopen dagen enorm veel over Joep Wennemars. De Nederlandse schaatser werd op de 1000 meter in kansrijke positie voor een medaille gehinderd door een collega. Op de 500 meter lukte het hem niet om sportief revanche te nemen met een topresultaat, maar merkte hij wel dat het hele land hem na het sportieve drama steunt.

"Ik heb veel meegemaakt", zo trapt Wennemars het gesprek met Sportnieuws.nl af na zijn 500 meter. Daarmee doelt hij natuurlijk op de dramatische 1000 meter van eerder deze week. Wennemars lag in kansrijke positie voor een medaille, maar werd hij gehinderd door Lian Ziwen. Daardoor ging zijn olympische droom van een plak op die afstand in rook op.

'De knop is om'

"Ik ben blij dat ik hier nu sta. De knop is om", meent de topschaatser. Daar heeft hij naar eigen zeggen niet veel voor hoeven doen. "Je rijdt wel vaker een mindere wedstrijd. Zonder dat je het doorhebt heb je na minder dan een dag weer de behoefte om je routines op te pakken. Nu sta ik hier ineens en daar ben ik heel blij mee. Het voelt alsof ik weer door kan."

Op de 500 meter kon hij niet écht sportieve revanche nemen. Wennemars gold al niet als een van de favorieten voor de medailles en kwam niet verder dan plek 21. Dat kwam vooral door een matige opening, zag hij. "Die was écht niet goed. Maar dat is gewoon iets bij mij: het komt de ene keer wel, de andere keer niet. Maar ik weet: ook als het wel goed was geweest, had ik niet zomaar op het podium gestaan."

Enorm veel steun voor Joep Wennemars

Wat opviel was de enorme steun die Wennemars in het stadion kreeg toen hij aan de start verscheen. Dat zag en hoorde hij zelf ook. Ook in de momenten na zijn dramatische kruising kreeg hij prachtige berichten. "Ik heb me echt enorm gesteund gevoeld door het publiek. Het was echt weerzinwekkend. Het doet me echt heel erg goed, Nederland staat achter mij. Dat heeft me echt goed gedaan. Ik had niet gedacht dat ik me daar zo gesteund door zou voelen, maar ik vind het echt tof en hoop dat ze het over een paar dagen nog een keer doen."

Nu rest nog de 1500 meter voor Wennemars, die volgende week wordt verreden op de Winterspelen. Daar moet hij samen met onder meer Tijmen Snel en Kjeld Nuis proberen om Jordan Stolz, die de 1000 en 500 won, van het derde goud af te houden.