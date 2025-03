Joep Wennemars steekt de draak met vader Erben: 'Over 50 jaar...'

Joep Wennemars drijft op sociale media de spot met zijn vader Erben. Na zijn wereldtitel in Hamar vloog hij hem nog in de armen, maar nu vindt Joep het weer tijd voor een geintje over de oud-schaatskampioen.

Hij deelt namelijk een bericht over de oudste langebaanschaatser ter wereld. De Japanse Iichi Marumo doet op 95-jarige leeftijd nog mee aan een nationale competitie. Dat doet hij in een categorie die speciaal voor hem is opgezet: 95 jaar en ouder.

Joep ziet meteen een nieuw record dat zijn 49-jarige vader kan breken. "Erben Wennemars over 50 jaar", schrijft hij bij een filmpje van de Japanner die langzaam vooruitbeweegt op het ijs.

Winnaar Alternatieve Elfstedentocht

De oud-topschaatser is ook nog steeds actief op het ijs. Zo deed hij mee aan de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee. Hij kwam als eerste over de streep en deed ongeveer zes uur en drie kwartier over de tocht van maar liefst 200 kilometer.

Erben won in zijn schaatscarrière twee bronzen medailles op de Olympische Spelen en pakte zelf zes keer goud op de WK afstanden. Nu is het de beurt aan Joep om in de spotlight te staan. Dat bewees hij met zijn wereldtitel op de 1000 meter tijdens de WK afstanden in Hamar afgelopen weekend.

Na die titel vloog de kersverse wereldkampioen zijn vader in de armen. Die was erg emotioneel en wist zijn tranen niet te bedwingen. Even later meldde ook Suzanne Schulting zich in de feestvreugde. De vriendin van de kersverse wereldkampioen gaf zijn geliefde een innige kus voor het oog van de camera's.

Olympisch goud

Het doel is om zijn vader te overtreffen volgend jaar op de Winterspelen in Milaan. Een prijs die Erben nog niet won is het olympisch goud. "En niets mislukt twee keer bij de familie Wennemars", grapte Joep eerder aan tafel bij Eva Jinek in haar talkshow. "Dat zegt mijn vader dus echt al sinds ik klein ben."