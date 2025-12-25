Schaatstalent Mats van den Bos maakte vorig jaar indruk met deelnames aan de World Cup. Dat was dit jaar niet weggelegd voor de 20-jarige rijder van Team IKO-X2O, maar dat is misschien beter voor hem in aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Van den Bos mocht vorig jaar door een tijd van 35,10 seconden op de 500 meter bij het World Cup kwalificatietoernooi mee naar de wereldbekerwedstrijden, mede omdat er twee sprinters voor hem uitvielen. Dit jaar ging het al een stukje sneller op de NK afstanden: 34,8 en 34,9 seconden. Maar dat bleek niet voldoende voor de World Cup.

Is dat erg? Nee, vindt Van den Bos. Hij is zelfs tevreden met de tijden. "Er werd veel harder gereden en het niveau in de breedte is ontzettend gestegen", zegt hij bij Schaatsen.nl. "Het is me gelukt daarin mee te gaan, wat me tevreden stemt. Ondanks het moeten missen van de World Cups."

'Nu kon hij dat leren'

Natuurlijk had Van den Bos zich graag willen kwalificeren, maar op deze manier leert hij ook hoe het is 'om hier thuis schaatser te zijn'. Het kan nog best goed zijn voor zijn ontwikkeling, denkt hij. En daar is zijn trainer Erwin ten Hove het mee eens. "Nu Mats niet heeft meegedaan aan de wereldbeker kon hij leren hoe hij zich door een trainingsblok in die periode heen moest werken."

De trainer noemde de reis van vorig jaar een fantastische ervaring, maar denkt ook dat het goed is voor zijn pupil om dit mee te maken. Van den Bos kan nu namelijk doortrainen en zich optimaal voorbereiden op het OKT, in plaats van het vele reizen en wedstrijden rijden.

Jenning de Boo

Van den Bos kan nog niet tippen aan de tijden van Jenning de Boo, maar het is niet gek dat de twee wel eens in één zin worden genoemd. De Boo bestormt namelijk als jongeling de wereldtop. Ten Hove vindt dat de sprinter van Team Reggeborgh 'Jordan Stolz-achtig' bezig is.

"Die maakt zijn ontwikkeling door, Mats de zijne. Je kunt wel denken, kijkend naar wat Jenning presteert die gast is ook jong, dit moet mij ook overkomen. Nee, zo werkt het niet. Ieder heeft zijn eigen proces. Ik zeg niet dat Mats niet zo goed kan worden als hij; misschien wordt-ie wel beter. Zijn weg naar de top loopt anders."

