Het is bijna tijd voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), wat voor veel Nederlandse schaatsers enorm stressvol is. Zeker voor de rijders die voor het eerst meedoen aan het gevreesde toernooi. Om het geheugen even op te frissen (of voor de mensen die voor het eerst een OKT meemaken), is hier een terugblik op de vorige editie.

In 2022 mochten negen mannen en negen vrouwen namens Nederland naar de Olympische Winterspelen. Tussen de feestdagen moesten zij zich daarvoor plaatsen op het OKT. Bij de mannen leverde dat de volgende matrix op.

1000 meter (1e) 5000 meter (1e) 1500 meter (1e) 1000 meter (2e) 10.000 meter (1e) mass start 1500 meter (2e) 500 meter (1e) 1000 meter (3e) 1500 meter (3e) 5000 meter (2e) 10.000 meter (2e) 500 meter (2e) 5000 meter (3e) 500 meter (3e)

De top zes zou zich sowieso plaatsen voor de Winterspelen, de nummers zeven tot en met negen konden nog worden vervangen. De KNSB behoudt namelijk het recht om aanwijsplekken aan te delen, en dat gebeurde ook. Maar daarover later meer.

De ingevulde matrix

De mannen begonnen met de 5000 meter, waarbij Patrick Roest zich als winnaar meteen verzekerde voor de Spelen in Peking. Jorrit Bergsma werd tweede (11e in de matrix), Sven Kramer derde (14e in de matrix). Daar kwam vervolgens de 500 meter bij. Merijn Scheperkamp (8e) won, Dai Dai N'tab (13e) werd tweede en Kai Verbij (15e) derde.

Buiten de top negen vallen betekent niet dat je sowieso niet naar de Spelen gaat. Als een schaatser zich dubbel plaatst (bijvoorbeeld als nummer één op de 1000 en 1500 meter), schuift de volgende in de matrix een plekje op. Na de 10.000 meter, de 1000 meter en de 1500 meter rolde daar de volgende lijst uit:

Thomas Krol (1e op 1000 meter) Patrick Roest (1e op 5000 meter) Kjeld Nuis (1e op 1500 meter) Kai Verbij (2e op 1000 meter) Jorrit Bergsma (1e op 10.000 meter) mass start (aanwijsplek) Thomas Krol (2e op 1500 meter) Merijn Scheperkamp (1e op 500 meter) Hein Otterspeer (3e op 1000 meter) Tijmen Snel (3e op 1500 meter) Jorrit Bergsma (2e op 5000 meter) Patrick Roest (2e op 10.000 meter) Dai Dai N'tab (2e op 500 meter) Sven Kramer (3e op 5000 meter) Kai Verbij (3e op 500 meter)

Pech voor twee schaatsers

Puur op basis van deze lijst zouden Thomas Krol, Patrick Roest, Kjeld Nuis, Kai Verbij, Jorrit Bergsma, Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer, Tijmen Snel en Dai Dai N'tab naar de Olympische Spelen gaan. Maar Snel en N'tab hadden pech, want de KNSB deelde hun plekken uit aan twee andere mensen: Sven Kramer en Marcel Bosker.

De schaatsbond wilde hen er namelijk graag bij hebben op de ploegenachtervolging (team pursuit) en Kramer mocht ook zijn acte de présence geven op de 5000 meter en de mass start. Bosker mocht ook nog meedoen aan de 1500 meter.

De Nederlanders op de Olympische Spelen

De deelname van Kramer en Bosker bleek geen extra medailles op te leveren. Nederland eindigde buiten de top drie op de ploegenachtervolging en zij wisten op de individuele afstanden ook geen plak te grijpen. Thomas Krol (goud op de 1000 en zilver op de 1500), Kjeld Nuis (goud op de 1500) en Patrick Roest (zilver op de 5000 en 10.000 meter) haalden de medailles binnen namens de mannen.

Voor de komende editie blijft het dus afwachten voor de 'onderste' schaatsers in de matrix of zij wel of niet naar de Olympische Spelen gaan. De KNSB mag maximaal drie plekken zelf vergeven, bijvoorbeeld bij een valpartij van een gebruikelijke topper.

