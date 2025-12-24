Voor de topschaatsers die direct na Kerstmis aan de bak moeten op het olympisch kwalificatietoernooi zijn het sobere dagen. Niks geen vijfgangenmenu. Niks hangen en drinken en lui zijn. Vanaf 27 december begint de strijd om olympische startbewijzen. Toch is er bij Team IKO-X2O ook tijd voor gekkigheid.

Het schaatsteam hield op kerstavond een kerstviering. Op Instagram toont het topteam dat het ietwat uit de hand liep met de act die was ingehuurd. Fysiotherapeut Rob Tibben fungeerde in een dubbelrol als The Grinch, het karakter van auteur Dr. Seuss die Kerstmis haat.

Smijten

In de video is te zien dat de teamleden zich opmaken voor een gezellig avondje samen. De ruimte is versierd met spullen die bij het kerstfeest horen, ook zijn er cadeaus neergelegd. Dan maakt het groene monster zijn entree, gekleed in een rood-wit kerstpak.

De Grinch begint nog onschuldig met een dansje, daarna begint hij met presentjes te smijten. En daarna moet ook een verlichte kerstboom eraan geloven. Grinch pakt het boompje, trekt het stroomsnoer los en verdwijnt met het ding op zijn schouder uit het vertrek. De schaatsers blijven lachend en verbaasd achter.

Feesten

"Rob Tibben is vanaf nu te boeken voor al uw feesten en partijen", zo schrijft het team. Maar wat we na Kerst gaan zien is of de schaatsers ook vanaf nu te boeken zijn voor ereplaatsen op het olympisch kwalificatietoernooi. De schaatsbond KNSB heeft een matrix opgesteld, waarmee wordt besloten welke plekken tickets opleveren voor de Spelen.

Diverse toppers van het team van de broers Ten Hove maken volop kans op deelname aan de Winterspelen, zoals Joy Beune en Sebas Diniz. De Belg Bart Swings heeft niks te maken met kwalificatiesystemen, gezien er niet zoveel binnenlandse concurrentie is.

Beluister Dromen van Goud

