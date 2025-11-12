Angel Daleman debuteert komend weekend op het ijs van Salt Lake City in wedstrijdverband. Momenteel is de piepjonge topschaatsster (18) al in de Verenigde Staten om te trainen en het ijs te testen. Echt onder de indruk is ze niet.

Schaatsen.nl is ook aanwezig op de razendsnelle ijsbaan, waar regelmatig wereldrecords worden verbroken. "Ik ben er niet op die manier mee bezig, maar meer lekker aan het schaatsen en het ijs een beetje aan het voelen", trekt Daleman haar schouders erbij op. Dus echt last van de hoogte in Salt Lake - de reden waarom er zo snel wordt gereden - heeft ze ook niet.

Voorzichtigheid over eventuele records

De sprintster van Team Essent reed al eens in Calgary, wat ook heel snel ijs heeft. Ze heeft daar het wereldrecord junioren op de 1500 meter op haar naam staan. Maar Daleman wil benadrukken dat 'snel ijs' niet per se een snelle tijd betekent. "Maar het is niet gegarandeerd dat je hier per se heel hard rijdt. Ik heb Femke Kok in Salt Lake weleens een 37’er zien schaatsen, terwijl ze in Thialf een 36’er neerzet. Ik ben er niet mee bezig."

De specialiste op de 500, 1000 én 1500 meter heeft zelfs 'totaal niet gedacht' aan eventuele records. "Weet je, ik ga lekker schaatsen en of er een 1.53, of 1.52 uit rolt, of een 1.54, dat zien we dan wel."

'Dat heb ik wel bewezen'

Vervolgens gaat de blik op de Olympische Winterspelen. Daleman zei twee jaar geleden, op 16-jarige leeftijd, al te dromen van de Spelen in Milaan. "Mijn uitspraak van twee jaar terug: kijk, daar droomt iedere sporter van. Afgelopen winter is heel belangrijk geweest om na te gaan of het realistisch was wat ik toen zei. Ik denk dat ik heb bewezen dat het dus kan."

Destijds gaf ze aan zich te willen plaatsen voor de langebaan én shorttrack, maar het lijkt enkel de langebaan te worden. Momenteel traint zij namelijk helemaal niet op de andere discipline. Momenteel denkt de Leiderdorpse dan ook helemaal niet aan shorttrack, een paar dagen voor de eerste World Cup van het langebaanseizoen. Daleman komt in actie op de 500 en 1500 meter.