Angel Daleman werd vrijdag vierde op de 1500 meter bij de NK afstanden. Een mooie prestatie voor de 18-jarige die een moeilijke tijd achter de rug had. Ze reed 1.55.50 en na haar rit schudde ze haar ontevreden haar hoofd. uiteindelijk is ze toch opgelucht.

"Ik ben heel blij", zei Daleman na afloop tegen Sportnieuws.nl. Met de vierde plaats heeft ze ook een ticket voor de World Cups op zak. Goed nieuws dus en dat kon het talent van Team Essent wel gebruiken. "Ik heb best wel een rotmaand achter de rug."

"Het was gewoon niet een hele goede maand. De trainingswedstrijden gingen niet goed", legt ze uit. Ze had moeite om de juiste timing te vinden op het ijs. "Ik denk dat het ook vermoeidheid was. Dat maakt je als sporter natuurlijk wel een beetje onzeker, als de tijden niet goed zijn."

'Andere koek'

"Dus ik was een beetje zenuwachtig toen ik de race inging. Maar ik ben gewoon heel blij dat het er nu zo uitkomt", vervolgt ze. Ze is opgelucht dat ze nu naar de World Cups kan. "Het is lastig als je er niet helemaal lekker inzit. Ik heb ook nog niet zo heel veel ervaring. Bij de junioren kon ik ook winnen als ik een mindere dag had. Dat is nu wel even andere koek."

World Cups

Marijke Groenewoud prolongeerde haar wereldtitel op de 1500 meter. De beste vijf rijders op de plaatsten zich ook automatisch voor de eerste wereldbekers. Dat zijn naast Groenewoud (1:53.33), Antoinette Rijpma-de Jong (1:54.64), Joy Beune (1:54.95), Angel Daleman (1:55.49) en Melissa Wijfje (1:56.52).

Na de NK afstanden staan in november en december vier World Cup-weekenden op het programma. Zeker de wedstrijden in Salt Lake City en Calgary worden interessant, omdat daar wereldrecords verbroken kunnen worden. De banen in de Verenigde Staten en Canada gelden als snelste ter wereld. Het OKT wordt gehouden in Heerenveen en vindt plaats van 26 tot en met 30 december.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties. Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.