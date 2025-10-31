Topschaatsster Angel Daleman (18) brak door bij de NK afstanden van vorig jaar en gaat bij de editie van dit seizoen voor de hoofdprijzen op de kortere afstanden. Ze is een superster in wording; geen wonder dat ze al een sponsorcontract heeft met een grote fabrikant van energiedrankjes.

De nummer twee op de 500 meter van de NK afstanden 2025 heeft een deal met Red Bull. Dat merk heeft een kleine documentaire over Daleman in elkaar gezet. De video is onderdeel van de reeks 'Winter Heroes', oftewel winterhelden.

De tekst bij de minidocu is: "Angel Daleman heeft als doel om het nieuwe idool van het Nederlandse schaatsen te worden. Ze is een superster in wording. Ze is reeds wereldkampioene op het onderdeel teamsprint. Maak kennis met een talent dat op de drempel staat van grootse prestaties."

Olympische Winterspelen

"Iedereen rijdt harder, je weet niet wat je verwachten kan daar", zo zegt Daleman in de video over 'het jaar van de Spelen'. "Ik weet dat het in me zit en ik weet dat ik het kan, maar het is wel een hele opgave", zegt ze over de jacht op olympisch succes. Daarna gaan we terug naar haar jeugdjaren, toen ze schaatste op natuurijs. "

Moeder Bellinda Daleman zegt over Angel: "Bij haar had ik mijn handen vol". Vergeleken met haar broer en zus was ze stukken actiever. Vader Emile Daleman omschrijft de kleine Angel als 'een gifkikker', die telkens uit de kinderwagen wilde klauteren.

Combineren

Daleman erkent dat ze wel houdt van lachen, gieren en klieren, maar zodra het tijd is om serieus te trainen, dan gaat de focus vol op afzien. "Schaatsen betekent veel voor me", zegt ze. "Ik zou oprecht niet weten wat ik anders zou moeten doen dan schaatsen. Het is lastig om shorttrack en langebaan te combineren."

