Topschaatser Jenning de Boo deelt al jaar en dag lief en leed met zijn vaste vriendengroep. Hoewel zijn vrienden er een heel ander leven op nahouden dan hij, past De Boo nog altijd prima binnen de groep. Volgens zijn vrienden heeft hij naast het schaatsen ook nog veel andere talenten.

Waar het leven van De Boo voornamelijk bestaat uit trainen, gezond eten, rust en wedstrijden, leiden veel van zijn vrienden een typisch studentenleven. Hoewel hun levens sterk van elkaar verschillen, is de groep - die al ontstond op de basisschool - nog altijd even hecht.

"Met Jenning gewoon als one of the guys. Dat is gaaf. Hij is lekker nuchter. Hij praat tegen jullie niet anders dan tegen ons. Spontaan en chaotisch. Zijn hoofd is soms overal en nergens", vertelt goede vriend Espen Blaauw in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Maakt hem niet minder gezellig'

Stappen is een groot onderdeel in het leven van De Boo's vrienden, die regelmatig samenkomen. De topschaatser kan daar vanwege zijn drukke schema lang niet altijd bij zijn. " Jenning is er altijd wanneer hij er bij kan zijn", aldus Blauuw. "Dat waarderen we enorm. Hij drinkt inderdaad niet. Maar dat maakt hem niet minder gezellig."

Al op jonge leeftijd viel De Boo op vanwege zijn snelheid. Al was dat niet op de ijsbaan. " Op het schoolplein stond hij bekend als de snelste als het om rennen ging", vertelt Blauuw. "Maar de brains heeft hij ook." De Boo werd na het voltooien van zijn vwo dan ook toegelaten tot de studie geneeskunde, maar toen hij een contract tekende bij schaatsteam Team Reggeborgh, liet hij de studie achterwege.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.