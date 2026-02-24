Jorrit Bergsma was met zijn 40 jaar de oudste Nederlandse olympisch kampioen de afgelopen Winterspelen. Op de laatste schaatsdag harkte hij zich naar het goud op de massa start. Daardoor staat de teller op vijf olympische medailles. Zou hij die allemaal inruilen voor het winnen van de Elfstedentocht?

Die vraag kreeg Bergsma van Frank Evenblij toen hij dinsdagmiddag in Den Haag op bezoek moest bij Paleis Noordeinde. Na lang twijfelen reageerde de grootheid: "Eigenlijk wel. Maar het zou me wel echt pijn doen hoor." Bergsma won in zijn loopbaan twee keer olympisch goud, eenmaal zilver en twee keer brons.

Bij de laatste Elfstedentocht was hij 11 jaar oud. De editie daarvoor deed koning Willem-Alexander mee onder een schuilnaam. Bergsma herkende het moment meteen toen Evenblij een foto liet zien.

Sprakeloze Bergsma

Zaterdag pakte Bergsma op waanzinnige wijze zijn tweede olympische goud. In de finale van de massastart ging de 40-jarige Fries vlot in de aanval. Tot zijn eigen verbazing ging er behalve de Deen Viktor Hald Thorup niemand mee. Vlak voor het einde loste de Deen, waarna Bergsma met een soort ererondje naar de titel schaatste.

"Het is een beetje moeilijk te bevatten. Toen ik op het podium stond, moest ik even in mijn arm knijpen of ik niet aan het dromen was", sprak hij na afloop. "Mijn Spelen konden al niet meer stuk. Het is onbeschrijflijk dat het hier lukt." Op de vraag of het nog wel mooier kan worden had de tweevoudig olympisch kampioen en voormalig Nederlands marathonkampioen op natuurijs ook een antwoord klaar. "Het moet nog een keer flink gaan vriezen", verwees hij naar die ene tocht.

Als klap op de vuurpijl mocht Bergsma samen met shorttrackster Xandra Velzeboer de Nederlandse vlag dragen bij de sluitingsceremonie van de Winterspelen. Dinsdag volgde een moment met kersvers premier Rob Jetten en het koninklijk huis. Bergsma kreeg in tegenstelling tot onder anderen Jutta Leerdam en Femke Kok geen lintje.

Olympiërs genieten na

Bij RTL Tonight verscheen niet alleen Bergsma in het item, maar ook Jutta Leerdam. Evenblij was verbaasd haar te zien. "Tuurlijk ben ik hier. Dit zijn hele speciale, officiële momenten. Daar wil ik gewoon graag bij zijn", vertelde ze. Ook de tweevoudig zilveren medaillewinaar Jenning de Boo kwam voorbij. "Ik denk dat het levensveranderend is, maar dat besef ik niet. Dat komt denk ik pas wanneer ik eindelijk thuis ben en opsta in mijn eigen bed."

Kjeld Nuis sprak namens zijn vriendin Joy Beune. "Ik denk dat deze medaille haar goed doet, maar niet dat ze gaat veranderen. Ik vind dat nuchtere wel schattig." En de gouden Antoinette Rijpma-de Jong blikte terug op haar rollercoaster. "Je wordt zo geleefd. Dan denk je: oh ja, ik ben eigenlijk gewoon olympisch kampioen geworden."