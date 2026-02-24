Jorrit Bergsma was dinsdag op bezoek bij het Koningshuis voor de huldiging van alle medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen. De schaatser had eerder een speciaal verzoek aan de keuken van de Koninklijke Familie gedaan en op speciaal verzoek van Koning Willem-Alexander kreeg de schaatser waar hij om vroeg.

Bergsma heeft een heel bijzondere editie van de Olympische Winterspelen achter de rug. De veertigjarige schaatser uit Oldeboorn evenaarde zijn beste prestatie ooit op de Winterspelen. Bergsma pakte een prachtige bronzen plak op de 10.000 meter en topte zijn Spelen ook nog eens af met goud op de mass start. De schaatser mocht dan ook samen met Xandra Velzeboer de vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen.

Bergsma bij het Koningshuis

Na die ceremonie vloog Bergsma in Nederland en was het tijd om de teugels wat te laten vieren. De routinier ging dinsdag samen met andere medaillewinnaars op bezoek bij het Koninklijk Huis. Bij Radio 538 werd Bergsma gevraagd naar wat hij hoopte dat er op het menu zou staan bij het bezoek. Zijn antwoord was simpel: 'Patat met mayonaise'. Hij kreeg er de lachers mee op zijn hand, maar zonder te weten zette hij Koning Willem-Alexander er toch mee aan het werk.

Als Bergsma aan tafel staat te praten met Koning Willem-Alexander en andere medaillewinnaars als Kjeld Nuis en Jenning de Boo, wordt hij ineens geattendeerd op de butler van het Koninklijk Huis. Die heeft speciaal voor de langebaanschaatser een aantal patatjes met mayonaise meegenomen. Koning Willem-Alexander wist direct waar het over ging. "Jorrit had erom gevraagd. Dat regelen we eventjes. Als je erom vraagt, dan kan je het krijgen ook", zei de Koning toen de patatjes binnen werden gebracht.

Jenning de Boo

Ook de Boo vertelde al dat hij een aantal 'cheatmeals' heeft gehad sinds de Olympsiche Winterspelen achter de rug zijn. Zo zat hij maandagavond aan een steak met friet toen hij uit eten ging tussen de verplichtingen door. Marijke Groenewoud onthulde dat ze maandagavond met collega en vriendin Elisa Dul uit eten is geweest in een pannenkoekenhuis. Toch kunnen de topschaatsers de teugels niet te veel laten vieren, want aanstaande zaterdag en zondag staat de NK allround en sprint alweer op het programma in Thialf.