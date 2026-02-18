Het wordt vrijdag bij de 1500 meter vrouwen op de Winterspelen een bijzonder contrast. Femke Kok maakt haar internationale debuut op die afstand, terwijl regerend wereldkampioene Joy Beune als reserve van de kant moet toekijken.

Wie een jaar geleden had voorspeld dat Kok vrijdag aan de start zou staan van de olympische 1500 meter was waarschijnlijk niet serieus genomen, maar het is toch echt het geval. De topsprintster reed in het voorseizoen vanuit het niets een baanrecord in Thialf en besloot daarom ook maar een poging te wagen op die afstand tijdens het OKT.

Daar wist ze te verrassen door achter Antoinette Rijpma-De Jong als tweede te eindigen. Marijke Groenewoud werd derde en dus waren de druiven zuur voor Beune. De regerend wereldkampioene eindigde als vierde en doordat de drie vrouwen voor haar zich allemaal plaatsten voor de Spelen liep zij het startbewijs mis.

'Sneu' voor Beune

Kok sprak zich in aanloop naar de 1500 meter in Milaan ook uit over de situatie van Beune: "Ik wil het graag opnemen tegen de sterksten, dus ik vind het wel jammer dat ze niet meedoet. Het is ook sneu voor haar, maar zo zijn de regels in Nederland en ik heb gestreden voor mijn plek. Ik vind het sneu, zij heeft alle World Cups gewonnen."

Er bestaat overigens nog een hele kleine kans dat Beune de 1500 meter mag rijden, want ze staat op de reservelijst. Ze kan echter alleen meedoen als Kok, Rijpma-De Jong of Groenewoud zich afmeldt, want per land mogen er maximaal drie schaatssters meedoen. Aan de afmelding van de Belgische Sandrine Tas heeft Beune dan ook niets.

1500 meter voor vrouwen

De 1500 meter voor vrouwen begint vrijdag om 16.30 uur. De Nederlandse fans moeten waarschijnlijk al vanaf de start klaarzitten voor de televisie, want Kok zal al vroeg in actie gaan komen. Zij reed dit jaar geen enkele 1500 meter bij de World Cups en start daardoor in één van de eerste ritten. Groenewoud en Rijpma-De Jong komen waarschijnlijk een stuk later aan bod.