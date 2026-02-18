Topschaatsster en regerend wereldkampioen Joy Beune liep tijdens het OKT haar plek voor de 1500 meter op de Olympische Spelen mis. Dat voelt voor veel sportliefhebbers nog steeds erg oneerlijk. Er werd dan ook geopperd dat Marijke Groenewoud haar plek zou moeten afstaan aan Beune. 'Dan heeft Nederland een grotere kans op goud.'

Groenewoud heeft haar startbewijs eerlijk verdiend op het OKT met een plek in de top drie op de 1500 meter. Zij verschijnt net als Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong vrijdag op het ijs in Milaan. Toch hadden velen liever Beune zien rijden.

Dat heeft te maken met de vorm van de schaatsster van Team AH-Zaanlander in Milaan. Groenewoud kwam individueel al in actie op de 3000 en 5000 meter, maar stelde op beide afstanden teleur met een achtste en zevende plek. Samen met Beune en Rijpma-de Jong pakte ze wel zilver op de ploegenachtervolging.

Meer kans op goud

Daarom denken Nederlandse sportfans dat Nederland meer kans heeft op eremetaal met Beune op de 1500 meter. Er laaide een discussie op of Groenewoud haar plek moet afstaan. De schaatsster van Team IKO-X2O staat namelijk nog op de reservelijst en zou bij een Nederlandse afmelding wel kunnen starten.

Op de poll van Sportnieuws.nl met de stelling Joy Beune moet de plek van Marijke Groenewoud krijgen op de 1500 meter waren lezers van deze site duidelijk. Ruim drie kwart van ongeveer 10.000 stemmen is het eens. Zij stemden op: Ja, dan heeft Nederland een grotere kans op goud.

Slechts 23 procent klikte op: Nee, dan had Beune maar beter moeten rijden op het OKT. Daar maakte de schaatstopper een misser vanwege een probleem met de rits van haar pak, waardoor ze kostbare tijd verloor en buiten de top drie viel. De KNSB wilde haar geen aanwijsplek geven omdat de bond in Kok, Groenewoud en Rijpma-de Jong alledrie potentiële medaillewinnaars ziet.

Olympisch debuut

Beune neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Spelen. Ze had gehoopt op goud bij haar debuut, maar moet genoegen nemen met haar zilveren plak op de ploegenachtervolging. De 26-jarige kwam ook in actie op de 3000 meter, maar daar werd ze vierde.

Gunfactor

Schaatsicoon Marianne Timmer sprak zich ook uit over de discussie rond de plek van Groenewoud. "Dat gaat leven omdat Joy een hoge gunfactor heeft", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Maar kom op, als je zelf daarvoor gekwalificeerd bent en je hebt daar wel naartoe geleefd... Dat ga je gewoon niet doen."