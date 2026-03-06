Voor Joy Beune begint aankomend weekend de afsluiting van haar schaatsseizoen met de jacht op titelprolongatie bij de WK allround. Dat doet ze na een bewogen schaatsjaar dat voelde als 'een grote levensles'. "Ik heb veel moeten incasseren", beseft ook Beune.

Voor Beune begon het seizoen erg goed. Op de World Cups was ze ijzersterk tijdens haar afstanden de 1500 meter en 3000 meter. Echter ging het mis op het olymipsch kwalificatietoernooi in Thialf. Beune reed niet goed genoeg op 'haar' 1500 meter en viel buiten de top drie. Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong en Femke Kok mochten daarom de 1500 meter rijden en Beune niet, terwijl ze bijna alle World Cups op die afstand had gewonnen.

Beune zat hier enorm mee. Voor de topschaatsster voelde het 'oneerlijk' dat ze niet op haar afstand mocht rijden in Milaan. "Ik heb veel moeten incasseren. Dat heeft me veel gekost dit seizoen", is Beune eerlijk tegenover De Telegraaf. Toch heeft ze ook erg veel geleerd van de situatie rondom de 1500 meter. Zo vertelt Beune dat ze zichzelf beter heeft leren kennen en beter heeft kunnen leren om met teleurstellingen om te gaan. Ze pakte nog wel zilver op de Olympische Winterspelen met de ploegenachtervolging.

WK allround

Aankomend weekend krijgt Beune echter de uitgelezen kans om haar bewogen seizoen alsnog met een hoogtepunt af te sluiten. Ze kan haar titel op de WK allround gaan verdedigen en dat in de Friese schaatstempel Thialf. Beune vindt het leuk dat ze dit mag doen, terwijl het buiten al lenteweer is. Echter is het duidelijk dat de focus ligt op presteren. "Daarom ga ik zo ook naar het hotel. Kom ik vanzelf een beetje in de flow. Dit is natuurlijk wel een mooi toernooi."

Beune neemt het onder andere op tegen de twee andere Nederlandse deelneemsters aan de WK allround: Groenewoud en Rijpma-de Jong. In 2024 eindigden zij tijdens de WK in Inzell respectievelijk op plek twee en drie achter Beune. Groenewoud onthult in ieder geval dat haar lichaam 'WK-waardig' voelt. Voor haar waren de Winterspelen erg succesvol met zilver op de ploegenachtervolging en goud op de mass start.