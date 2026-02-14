Het uitwisselen van pins is voor veel olympiërs onderdeel van hun ervaring op de Spelen. In het olympisch dorp in Milaan proberen de atleten bijzondere exemplaren te bemachtigen. Jutta Leerdam heeft met haar eigen Thor-pin een goede onderhandelingspositie en voegde nog een uniek speldje toe aan haar collectie.

Leerdam werd bij het begin van de Winterspelen verrast door een cadeautje vanuit TeamNL. Er was een speciale pin voor haar gemaakt in de vorm van de hond van haar verloofde Jake Paul: Thor. De 27-jarige schaatsster was dolblij en het speldje was meteen een gewild item onder internationale olympiërs.

Elk land heeft een eigen pin en die kunnen de atleten onderling uitwisselen en aan hun accreditatie vastmaken. Joy Beune is ook een fanatiek verzamelaar en de schaatsster is al helemaal volgehangen met kleurrijke speldjes.

Valentijnsdag

Leerdam deelde zaterdag nog een uniek exemplaar in haar Instagram Story. Dat speldje is speciaal gemaakt ter ere van een bijzondere dag. Zaterdag 14 februari is het namelijk Valentijnsdag. "Fijne Valentijnsdag", staat erop naast de olympische ringen en een hartje met de datum.

Jake Paul

De kersvers olympisch kampioene op de 1000 meter is zaterdag weer herenigd met haar geliefde. Paul was aanwezig bij haar gouden race, maar vertrok vervolgens naar Armenië. Hij vloog vrijdagavond weer terug naar Milaan. Via sociale media vroeg hij zijn vriendin ook nog even of zij 'zijn valentijn wilde zijn'.

Leerdam komt zondag weer in actie op het ijs. Dan rijdt ze haar laatste afstand in Milaan: de 500 meter. Wellicht kan ze daar nog een olympische medaille bemachtigen. Femke Kok is favoriet voor de olympische titel. Zij pakte op de 1000 meter het zilver achter haar landgenote.