Jake Paul was zondagochtend (Nederlandse tijd) nog aanwezig bij de GP van Las Vegas, maar ongeveer vijftien uur na de door Max Verstappen gewonnen race was hij alweer in het Canadese Calgary om zijn verloofde Jutta Leerdam toe te juichen. Dat sorteerde effect, want de topschaatsster reed bij de World Cup sneller dan ooit op de 500 meter.

Paul bezocht de race in de Amerikaanse gokstad op uitnodiging van Ferrari en was daar één van de vele beroemde gasten. Lang bleef hij echter niet hangen in Las Vegas, want hij stapte al snel weer in het vliegtuig richting Canada. Daar had hij zondag namelijk een ander belangrijk evenement dat hij moest bezoeken.

De boksende influencer, die volgende maand gaat vechten tegen de voormalig zwaargewichtkampioen Anthony Joshua, zat op de tribune bij de tweede 500 meter van Leerdam in Calgary. Paul moedigde de topschaatsster niet alleen aan, want ook Ruud, de vader van Jutta, was van de partij.

Persoonlijk record Leerdam

Die steun deed Leerdam duidelijk goed, want ze wist op de 500 meter knap als tweede te eindigen achter haar ongenaakbare landgenote Femke Kok. Leerdam zette een tijd van 37,01 op de borden neer. Ze reed daarmee een snellere 500 meter dan ooit.

Leerdam haar toptijd op de kortste stond al sinds 27 december 2022 op 37,14. Die tijd reed ze op het NK sprint in Heerenveen. Het was haar sindsdien dus zelfs op de hooglandbanen in Calgary en Salt Lake City niet gelukt om die tijd aan te scherpen. Tot zondag, want toen dook ze tot haar grote vreugde eindelijk onder haar persoonlijke record.

Historie voor Nederland

De topschaatsster zorgde er met haar geweldige tijd ook voor dat het een historische 500 meter werd voor Nederland. Achter Kok en Leerdam completeerde Marrit Fledderus het podium. Het was voor de eerste keer ooit dat het voltallige podium op de 500 meter uit Nederlandse vrouwen bestond.

