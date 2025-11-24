Jutta Leerdam schaatste afgelopen weekend in Calgary naar een tweede plaats op de 500 meter, ondanks dat ze niet helemaal fit was. Op de 1000 meter werd ze vierde. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As of Leerdam geen risico neemt door gewoon te starten.

Eerder in de aflevering ging het al over de vraag wat er gebeurt als schaatsers ziek zouden worden tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi en wie er dan een aanwijsplek verdient. Een scenario dat iedereen kan overkomen. Inclusief Leerdam, die in het tweede World Cup-weekend zelf met klachten kampte.

'Snot in je kop'

“We hadden het net al eventjes over snot in je kop. Dat wil je echt niet hebben. Degene die dat wel had: Leerdam. Die was wat grieperig, ziek. Toen dacht ik: moet je dan wel schaatsen? Is dat verstandig als je koorts hebt?”, vraagt Van As zich af.

“Ik denk niet dat ze koorts had”, reageert Hoog. “Dán is het echt niet geoorloofd. Er zit natuurlijk een heel team achter dat dat goed in de gaten houdt. Ze zei zelf dat ze een snotkop had en dat er die hele week al dat snot uitkwam. Dat ze een hele dikke neus had.”

Fanatisme

Hoog begrijpt wel dat Leerdam toch van start ging. “Dat wil ze natuurlijk gewoon. Ze is een topsporter, ze wil elke wedstrijd rijden. Maar of het verantwoord is? Ja, dat weet ik niet. Ik neem aan dat het medische team dit echt goed bewaakt. En met een verkoudheidje kun je gewoon schaatsen.”

Van As vraagt zich hardop af: “Ik ben wel benieuwd: als ze tegen haar hadden gezegd ‘Het is misschien verstandig dat je niet start’, wat zij dan had gedaan.”

'Had ze dan ook gestart?'

Zelf geeft ze meteen het antwoord: “Zij had wel gestart, denk ik.” Hoog twijfelt: “Als het medische team zegt: laten we het niet doen… Denk je dat ze gewoon had gestart?” Van As blijft stellig: “Ja, dat denk ik. Zij is ook zó fanatiek.”

Hoog herinnert zich een eerder moment: “Ze is natuurlijk ook met liesklachten gestart tijdens de EK afstanden. Dat lijkt me nog minder verantwoord. Als je dan een scheurtje krijgt, ben je veel verder van huis. Dat lijkt me nog riskanter dan schaatsen met een snotkop.”

Podiumplek

Uiteindelijk viel Leerdam op de 1000 meter buiten het podium, maar op de 500 meter reed ze een persoonlijk record en werd ze tweede. “Toch best wel knap dat ze zich zo weet te herpakken”, vindt Van As.

“Onder het toezicht van haar verloofde Jake Paul en haar vader”, voegt Hoog toe. Van As: “Dat is ook heel leuk. Ze is echt een familiemens, en dan is het fijn om je familie op de tribune te hebben. Volgens mij hecht ze daar heel veel waarde aan.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering komt natuurlijk de World Cup in Calgary voorbij, waar opnieuw veel Nederlandse successen werden geboekt. Ook Max Verstappen komt aan bod: door de diskwalificatie van de McLarens zet hij een stap richting het kampioenschap. Beluister via je favoriete podcastapp.

