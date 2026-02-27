Jutta Leerdam stal deze maand de show op de Olympische Spelen van Milaan en ging naar huis met goud en zilver. Daarmee is er een einde gekomen aan het seizoen van de topschaatsster, die in een emotioneel dankwoord haar familie toespreekt.

Leerdam droomde al jaren van goud op de Spelen en nu dat binnen is, geniet ze daar met volle teugen van. Er mag dan nog een WK Sprint op de planning staan, maar dat toernooi laat Leerdam schieten ondanks het feit dat ze een aanwijsplek van de KNSB kreeg.

Leerdam deelt op Instagram een uitgebreid bericht waarin ze duidelijk lijkt te maken daar haar seizoen voorbij is. Verder heeft ze mooie woorden voor onder meer coach Kosta Poltavets en haar familie.

Jake Paul

Natuurlijk komt verloofde Jake Paul aan de beurt en leerdam vertelt dat haar vader Ruud vanaf dag één een groot onderdeel is geweest van de reis. Ook haar twee zussen en broer worden bedankt, omdat ze er altijd voor haar zijn geweest, ‘ook in de donkere dagen’.

Moeder Monique

Een speciale vermelding is er voor haar moeder Monique. “Mam, jij bent de rots van de familie”, schrijft Leerdam. “We kijken op naar jou en je immense kracht. We zijn zo blij dat je nog steeds bij ons bent om het leven te vieren. Ik hou van je.”

De moeder van Leerdam is ernstig ziek geweest, iets wat de schaatsster uiteraard erg aangreep. Monique kreeg te kampen met derde stadium slokdarmkanker. Na een operatie en meerdere bestralingen werd ze tot grote opluchting van Leerdam schoon verklaard, maar de periode hakte erin bij de familie. De zevenvoudig wereldkampioene vertelde in de periode nachten huilend wakker te hebben gelegen van het idee dat haar moeder misschien ging overlijden.

Ook oma komt aan de beurt

Leerdam schrijft haar hele bericht voor haar ruim 6,5 miljoen volgers in het Engels. Slechts één zinnetje is in het Nederlands en dat is dan ook voor een zeer speciaal persoon: “Hoi oma, ik hou van jou.”