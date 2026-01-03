Topschaatsster Jutta Leerdam heeft zich definitief geplaatst voor de 500 en 1000 meter op de Olympische Winterspelen van Milaan. Dat nieuws heeft inmiddels ook de buitenlandse media bereikt. Ze zijn onder de indruk van die prestatie én een gevoelig bericht van de Nederlandse.

De KNSB maakte op nieuwjaarsdag de selectie voor de Spelen bekend. Leerdam had zich op het OKT al geplaatst voor de kortste sprintafstand, maar kwam op haar geliefde 1000 meter ten val. Even leek haar grote olympische droom in duigen te vallen. Maar gelukkig had de schaatsbond een aanwijsplek voor haar over.

Superster

Ook in het buitenland waren ze geschrokken van de valpartij en opgelucht door het goede nieuws, dat ze vrijdag zelf deelde via Instagram. "Schaatsende superster Jutta Leerdam gaat deelnemen aan de Olympische Spelen", schrijft het Duitse Bild. "Een dolblije Leerdam heeft dat bevestigd aan haar 4,9 miljoen volgers."

"Na de crash in de kwalificatiewedstrijd leek haar droom in duigen te zijn gevallen", wordt er geschreven. "Maar ze hield het hoofd koel." Britse tabloid The Sun schrijft dat Leerdam 'een extra boost' zal krijgen door het nieuws.

Gevoelig bericht

Ook wordt er uitgepakt met het gevoelige bericht dat de 27-jarige deelde, waarin ze haar blijdschap uitsprak dat niemand ten koste van haar aanwijsplek uit de selectie viel. Naomi Verkerk werd op het OKT derde op de 1000 meter, maar stond niet op de veilige plekken in de matrix. "Dat was haar geluk", aldus Bild.

"Wat me het blijst maakt, is dat dit niet ten koste gaat van een andere vrouw", waren de woorden van de verloofde van Jake Paul op Instagram. "Ik ben er zo dankbaar voor dat alles goed is gekomen. Milaan, ik kom eraan."

