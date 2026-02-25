Voor Jutta Leerdam en de andere Nederlandse medaillewinnaars was er dinsdag een bijzondere huldiging na de successen op de Winterspelen. De winnaars van goud, zilver en brons werden flink in het zonnetje gezet. Leerdam en de andere olympische kampioenen werden zelfs tot Ridder benoemd en dat is dan weer groot nieuws buiten onze landsgrenzen.

Elke olympiër die zijn eerste gouden medaille wint op de Spelen wordt bij thuiskomst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die eer was na de Winterspelen van Milaan Cortina weggelegd aan Leerdam, Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Friso Emons, Teun Boer en Itzhak de Laat. Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma wonnen op een eerdere editie van de Spelen al goud en hadden de onderscheiding dus al.

Leerdam vond het 'echt een eer' dat ze het befaamde lintje kreeg en in het buitenland springen ze er gretig op in. The Sun benoemd de onderscheiding als 'een prestigieuze eer' en roemt nogmaals de 'briljante prestatie' die Leerdam leverde op de Spelen door in een olympisch record goud te pakken op de 1000 meter. Later dat toernooi zou ze nog zilver op de 500 meter toevoegen aan haar palmares.

Viering een wereldwijd fenomeen

The Times of India merkt op dat het lintje een van de hoogste onderscheidingen van Nederland is en zag dat veel mensen genoten van de huldiging. "De viering werd al snel een wereldwijd fenomeen, waarbij fans haar Instagram-pagina overspoelden met liefde en lof."

Dat vinden ze in Brazilië ook. Daar bericht Ge.Globo over de feestelijke huldiging met Leerdam en co. "Het eerbetoon versterkt de Nederlandse traditie om haar olympische atleten te eren met officiële onderscheidingen en onderstreept het belang van langebaanschaatsen en shorttrack in het Nederlandse sportlandschap."

Dat laatste is zeker waar. Nagenoeg alle medailles op de Winterspelen ooit werden behaald op het ijs. Deze Spelen werden alle plakken gewonnen bij het langebaanschaatsen en shorttrack. Op beide onderdelen won TeamNL vijf keer goud.

Wat gaat Jutta Leerdam doen?

Het is nog onduidelijk of Leerdam er nog schaatstitels aan gaat toevoegen. Ze twijfelde openlijk over de voortzetting van haar carrière op de schaatsbaan. Voor het WK sprint van volgende week in Thialf heeft ze een aanwijsplek gekregen en mag ze dus starten zonder het NK van aankomend weekend te rijden. Dat nationale kampioenschap slaat ze dus over. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud verwacht schaatsicoon Marianne Timmer dat Leerdam, die verloofd is met de Amerikaan Jake Paul, over een maand of twee, drie een besluit neemt over haar sportieve toekomst.