Jutta Leerdam was misschien wel de meest besproken atleet van de afgelopen Olympische Spelen. Ook topschaatsers Joy Beune en Kjeld Nuis konden niet om haar heen. Bij Vandaag Inside geven ze hun kijk op de ophef die ontstond naar aanleiding van een besluit van Leerdam.

Beune en Nuis kwamen maandag met TeamNL terug in Nederland en waren 's avonds te gast in de uitzending van VI. Presentator Wilfred Genee vraagt het koppel naar hun mening over de veelbesproken Leerdam. Wat vinden zij van de activiteiten van de schaatsster op sociale media?

"Ja de een doet het anders dan de ander", begint Beune. "Het werkt voor haar. Ze verdient er veel geld mee en ze vindt het leuk om te doen. Het past bij haar." Johan Derksen heeft nog wel een kritiekpunt. "Ik vind het niet kunnen dat ze de pers niet te woord staat, maar via haar eigen sociale media nieuws naar buiten brengt", zegt hij. "Als je Nederland vertegenwoordigt ben je verplicht om te communiceren met je achterban."

'Dat vind ik ook een beetje gek'

Daar kan Beune zich wel in vinden. "Ik bedoel, dat zijn we allemaal verplicht. Als zij dat dan niet hoeft, vind ik dat ook een beetje gek. Ik vind inderdaad dat dat wel gewoon had gemoeten, maar verder is zij gewoon helemaal zichzelf denk ik."

'Groter dan de sport'

Derksen vindt het wel knap dat ze met het glamourleven dat Leerdam leidt, toch weet te presteren. "Zij is natuurlijk ook groter dan de sport", vult Valentijn Driessen aan. Dankzij haar krijgt het schaatsen internationaal veel aandacht. "Absoluut", zegt Nuis. "Uiteindelijk is dat ook goed voor de sport."

Nuis vervolgt: "Je kan vinden van Jake Paul wat je wil, maar het is toch super mooi. Op een gegeven moment word je er wel een beetje simpel van dat de NOS alleen maar hem in beeld doet. Maar hij brengt wel weer allerlei andere mensen naar de schaatssport en de schaatssport naar de mensen."

'Wie zijn wij om er iets van te zeggen?'

Ook Beune en Nuis geven regelmatig een inkijkje in hun leven op sociale media. Maar dat brengt niet zoveel teweeg als de posts van Leerdam, merkt de schaatser van Team Reggeborgh op. "Bij Jutta is er altijd wel iets aan de hand." Als ze een keer iets aan haar voet heeft, duikt iedereen erop, geeft hij als voorbeeld. "Iedereen vindt wel wat van haar en er is weleens een relletje om wat ze doet of zegt, maar misschien gaat zij daar wel super lekker op. En wie zijn wij om er iets van te zeggen hoe een sporter zijn leven inricht en wat die om de sport heen doet?"

Olympische Spelen

Ondanks de ophef die Leerdam veroorzaakte, maakte ze wel haar grote droom waar in Milaan. Ze won olympisch goud op de 1000 meter. Daarnaast pakte ze het zilver op de 500 meter. Beune en Nuis gingen beiden ook met een medaille naar huis. Beune won zilver op de ploegenachtervolging. Nuis pakte brons op de 1500 meter.