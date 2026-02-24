Voor Jutta Leerdam waren de Olympische Winterspelen met een gouden en zilveren medaille meer dan geslaagd. Haar avontuur in Milaan leverde de topschaatsster niet enkel eremetaal op, maar ook flink wat extra populariteit. Dat zorgt voor ongeloof bij olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

De twee hockeysters bespreken in hun podcast voor Sportnieuws.nl de Olympische Winterspelen en dan moet het natuurlijk ook even over Leerdam gaan. Zij pakte op haar favoriete 1000 meter het goud door een olympisch record te rijden en eindigde op de 500 meter als tweede achter landgenote Femke Kok.

Hoog legt aan Van As de stelling voor dat 'Leerdam haar sport verder heeft geholpen'. Daar hoeft haar kompaan niet lang over na te denken. "Ja, tuurlijk", is het duidelijke antwoord van Van As. "Ze heeft 1,5 miljoen nieuwe volgers erbij op Instagram en ze heeft het schaatsen buiten Nederland ook echt op de kaart gezet."

"Mensen die kijken natuurlijk vooral naar haar en Jake Paul en vinden dat interessant, maar ze kijken dan dus ook naar het schaatsen", vervolgt de voormalig tophockeyster. "Dus mensen gaan de schaatssport waarschijnlijk ook meer waarderen, leuk vinden en volgen. En dat heb je ook nodig."

'Dat is toch bizar?'

Hoewel Leerdam qua medailles niet de succesvolste vrouw van de Winterspelen was, vindt Van As haar wel 'de koningin van de Spelen'. "Als je kijkt naar het aantal volgers wat zij heeft... Ik had even gekeken naar bijvoorbeeld de volgers van Lindsey Vonn en zij heeft er gewoon bijna dubbel zo veel. Dat is bizar. Vonn heeft er 3,5 miljoen en zij heeft er bijna 6,5 miljoen." "Dat is toch bizar?", reageert een verbaasde Hoog.

Toch is het voor Van As niet de enige reden om haar die eretitel te geven. "Als je ook kijkt naar haar prestaties en onder wat voor druk ze heeft gepresteerd. Druk vanuit zichzelf, druk vanuit de media, druk vanuit iedereen. Dan is ze wel een van de koninginnen van de Spelen."

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door. In deze aflevering uiteraard volop aandacht voor de Winterspelen van Milaan. Natuurlijk wordt het succes van Jutta Leerdam en Femke Kok besproken, maar ook de teleurstelling van Joep Wennemars en Suzanne Schulting komt uitgebreid aan bod. En wat was volgens de twee olympisch kampioenen hét moment van de Spelen? Beluister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: