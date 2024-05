Jutta Leerdam krijgt 'teken' van het universum: 'In een wereld vol schapen, wees als haar'

Jutta Leerdam kwam tijdens een trainingstochtje op de zaterdagmiddag te midden van de natuur tot een diep inzicht. De schaatsster zag vanaf haar fiets schapen in het weiland en ook een zwaan. Dat zette de voormalig wereldkampioene sprint aan tot zelfreflectie.

In een reeks story's trakteerde de vriendin van de Amerikaanse vlogger en bokser Jake Paul ons op haar belevenissen. Eerst postte ze een foto waarop ze via een spiegel een selfie nam, met ontblote buik. Te zien is dat ze tijdens die weken bij Paul in de VS en op Costa Rica niet louter vakantie heeft gevierd. Er zit geen grammetje vet te veel aan. Daarna staat ze in een ruimte vol fitnessapparaten.

Vervolgens krijgen we beelden van haar fietstocht. Ze toont een foto van een zwaan in het grasveld. Ze schrijft erbij: "Ze viel zo enorm op. Alsof het universum me iets wilde vertellen." Daarna is er een korte video van schapen, waarna ze terugschakelt naar de zwaan. Met dit als begeleidende teksten: "In een wereld vol schapen, wees als haar."

Collega waarschuwt Jutta Leerdam: 'Daar had ik nauwelijks tijd voor' Jutta Leerdam besloot in haar eentje verder te gaan na het vertrek bij Schaatsteam Jumbo. De 25-jarige schaatsster heeft als grote doel om in 2026 goud te pakken op de Olympische Spelen. Die route gaat ze dus alleen afleggen, maar ze wordt gewaarschuwd voor de mogelijke problemen door schaatsster Sanne in 't Hof, die jarenlang alles in haar eentje regelde.

Jumbo

Schijnbaar verwijst Leerdam met deze overpeinzing naar haar situatie als profschaatster. Ze had tot begin april een contract bij schaatsteam Jumbo. Dat werd niet verlengd. Wie precies de stekker uit de onderhandelingen trok is niet helder. Commercieel directeur Sven Kramer zei dat er een aanbod was gedaan.

Hij was er niet heel rouwig om dat het aanbod niet leidde tot een langer verblijf van Leerdam, want, zo zei hij, niemand is groter dan het team. Leerdam stelde dat ze nieuwe trainingsprikkels nodig had en dat uit gesprekken was gebleken, dat Jumbo haar daarin niet tegemoet wilde of kon komen.

'Hoe f*cking dom ben je?': bokser lacht Jake Paul in zijn gezicht uit om toekomstplannen Het aankomende gevecht tussen Jake Paul en Mike Tyson maakt veel los in de bokswereld. De twee hielden eerder deze week samen een persconferentie en ook in de podcast van Paul gaat het over het duel. Bokser Ryan Garcia was te gast in zijn podcast en lachte de vriend van Jutta Leerdam in zijn gezicht uit over het gevecht.

De schapen en de zwaan

Vervolgens snuffelde Leerdam rond. Het leek de kant van Team IKO op te gaan. Het relatief bescheiden team dacht aanvankelijk niet voldoende budget te hebben om Leerdam tevreden te stellen. Toch gingen ze in gesprek met elkaar. De deal leek te komen, toch koos Leerdam er uiteindelijk voor om solo verder te gaan. En dat is hoe we weer uitkomen op de schapen en de zwaan.

Leerdam lijkt te suggereren dat aansluiten bij een team zou wijzen op schapengedrag: de drang om altijd bij een kudde te horen. Maar ze wil nu die eenzame zwaan zijn, los van de kudde.