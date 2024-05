'Hoe f*cking dom ben je?': bokser lacht Jake Paul in zijn gezicht uit om toekomstplannen

Het aankomende gevecht tussen Jake Paul en Mike Tyson maakt veel los in de bokswereld. De twee hielden eerder deze week samen een persconferentie en ook in de podcast van Paul gaat het over het duel. Bokser Ryan Garcia was te gast in zijn podcast en lachte de vriend van Jutta Leerdam in zijn gezicht uit over het gevecht.

Garcia kwam zelf de laatste tijd ook regelmatig in het nieuws. Zo vertelde hij dat hij in aanloop naar zijn gewonnen gevecht met Devin Haney elke dag had gerookt en gedronken. Garcia testte na afloop positief bij de dopingtest en probeert nu dus zijn onschuld aan te tonen. Ondertussen schoof hij wel aan bij de podcast BS w/ Jake Paul en lachte hij de host in zijn gezicht uit.

Jake Paul neemt het ervan nu vriendin Jutta Leerdam is vertrokken, en dat is te zien: 'Dit is zó lekker' Jake Paul zit in zijn voorbereiding op zijn bokspartij met Mike Tyson op 20 juli en moet dat momenteel zonder zijn vriendin Jutta Leerdam doen. De afgelopen maanden at de Amerikaan met de Westlandse schaatsdiva met grote regelmaat in keurige restaurants, maar daar is nu geen sprake meer van.

'Hoe dom ben je?'

In de podcast kwam ter sprake of de twee weleens tegen elkaar zouden vechten. "Het ligt eraan hoeveel geld we krijgen", legt Garcia uit. Als Netflix belt, zoals in het geval van het gevecht tussen Paul en Tyson, staan de twee dan ook snel in de ring volgens Garcia: "Dan gaan we het doen!"

Maar wie gaat zo'n gevecht winnen? "Ik heb veel vertrouwen en hij ook, dus hij denkt ook dat hij niet gaat verliezen", vertelt Garcia, die dan ook nog even terugkomt op het aanstaande gevecht van Paul. "Hij denkt dat hij Mike Tyson kan verslaan, hoe f*cking dom ben je?", lacht de bokser.



Persconferentie

Paul neemt het op zaterdag 20 juli op tegen Tyson. Er is veel om het gevecht te doen, dat ook wel 'het duel van de 21e eeuw' wordt genoemd. De twee hielden eerder deze week in New York een persconferentie. Waar het normaal wel eens uit de hand wil lopen, waren de twee op het oog vrij lief voor elkaar. Toch werd het nog spektakel toen een kind in het publiek de microfoon in zijn handen gedrukt kreeg om een vraag te stellen.