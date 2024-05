Collega waarschuwt Jutta Leerdam: 'Daar had ik nauwelijks tijd voor'

Jutta Leerdam besloot in haar eentje verder te gaan na het vertrek bij Schaatsteam Jumbo. De 25-jarige schaatsster heeft als grote doel om in 2026 goud te pakken op de Olympische Spelen. Die route gaat ze dus alleen afleggen, maar ze wordt gewaarschuwd voor de mogelijke problemen door schaatsster Sanne in 't Hof, die jarenlang alles in haar eentje regelde.

Leerdam maakte vorige week na wekenlange speculatie bekend dat ze niet bij een andere ploeg gaat tekenen na haar vertrek bij Jumbo. Ze was in gesprek met Team IKO, maar ondanks goede gesprekken werd er geen deal gesloten. In een statement op sociale media maakte ze bekend haar hart te volgen en individueel verder te gaan.

In 't Hof is ervaringsdeskundige

In 't Hof heeft daar ervaring mee. Ze vertrok in 2019 na twee seizoenen als stagiaire bij Jumbo. Vijf jaar lang regelde ze alles zelf, maar aan die periode kwam een einde toen ze eerder dit jaar een tweejarig contract bij Jumbo tekende. Hoewel In 't Hof, die in de jaren wel werd geholpen door Gewest Friesland, veel over zichzelf leerde in die tijd, waarschuwt ze Leerdam in een interview met het NRC.

"Persoonlijk brak het me op", vertelt ze tegen de krant. In 't Hof legt uit dat ze heel veel stress had door het feit dat ze alles zelf moest regelen. In haar hoofd had ze geen moment rust: "Ik kon nauwelijks rusten buiten de trainingen. Voor mijn familie had ik nauwelijks tijd, vrienden zag ik niet eens meer." In 't Hof kwam er eerder dit jaar achter dat ze maandenlang had geschaatst met een gebroken scheenbeen zonder dat ze gevallen was. Ze denkt dat de stress een rol speelde.

Advies

Leerdam kreeg eerder al advies wat ze moest doen in het geval dat ze alleen verder zou gaan. Oud-schaatssters Marianne Timmer en Renate Groenewold waren eensgezind. Ze vonden dat Leerdam met een aantal sterke mannen zou moeten gaan trainen, zodat ze genoeg uitgedaagd wordt. Volgens beide voormalige toppers heeft Leerdam tenslotte alles in huis om in 2026 olympisch kampioen te worden.

Hoewel In 't Hof dus niet onder contract stond bij een ploeg trainde zij ook regelmatig met andere schaatsers. Niet alleen het Gewest Friesland hielp haar, maar ook trainde ze mee met schaatsers uit Noorwegen en Japan.

'Wat een moment'

Ondanks dat In 't Hof zelf tegen een aantal problemen aanliep, wil ze niet zeggen dat Leerdam de verkeerde keuze maakt. Hun situaties zijn tenslotte niet te vergelijken. De schaatsster denkt dat Leerdam er financieel een stuk beter voorstaat en zou het dan ook niet afraden. "Als dit haar een gevoel van vrijheid geeft, moet ze het doen", vertelt ze in het NRC.

De schaatsster wilde zelf niet nog een jaar alleen rijden. Ze is na haar korte tijd bij de ploeg tevreden met haar keuze: "Ineens kan ik na de lunch blijven zitten om te kletsen en heb ik de avonden vrij. Wat een moment."