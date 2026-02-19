Jutta Leerdam steelt niet alleen in Nederland, maar in vrijwel de gehele wereld de show. Niet alleen door haar sportieve prestaties, maar ook door alles rondom haar persoon. Door het laten zien van haar Nike-ondergoed leek het er even op dat ze een straf kon verwachten. Daar heeft het IOC nu een verdict voor opgesteld.

De Olympische Spelen kunnen niet meer stuk voor Jutta Leerdam. De 27-jarige topschaatster pakte een gouden medaille op de 1000 meter, en zilver op de 500 meter. In beide gevallen was ze in een zinderende strijd verwikkeld met Femke Kok.

Emoties

Bovendien was daar nog verloofde Jake Paul. De Amerikaanse influencer kwam door zijn hevige emoties veelvuldig in beeld. Samen deelde het liefdeskoppel ook enkele emotionele momenten. Tranen van geluk zorgden voor uitgelopen mascara bij Leerdam, terwijl ook Paul het niet droog kon houden.

Na afloop van haar gouden race ritste Leerdam haar pak open, waardoor haar ondergoed in beeld kwam. Sponsor Nike was daar erg blij mee, en plaatste een bericht op Instagram bij de foto. "Als je zo snel bent, vraag je niet om toestemming", schreef Nike in de caption onder het bericht.

Boete

Even werd er gevreesd voor een boete of zelfs een schorsing. Het is immers niet toegestaan om reclame te maken voor persoonlijke sponsoren op de Spelen. Het IOC heeft inmiddels het verdict bekend gemaakt. Het IOC stelt dat er geen sprake is van onjuist handelen bij de atlete uit het Westland.

"Ik ben geen expert in schaatsen", zo begint marketing-directrice Anne-Sophie Voumard van het IOC. "Maar ik begrijp dat het openritsen van een pak na een wedstrijd normaal is voor schaatsers. Vooral omdat het pak erg strak zit. Het is een gebruikelijke praktijk en er is geen sprake van een marketingtruc."

Blij met Jutta

Het IOC is zelfs heel erg blij met de escapades van Leerdam. "Atleten hebben samen meer dan 1,3 miljard interacties op sociale media gegenereerd", aldus Kaveh Mehrabi, directeur van de atletentak van IOC. "Gemiddeld is dat een half miljoen per atleet. Jutta heeft in haar eentje al 100 miljoen interacties gegenereerd", zo besluit Mehrabi.

Richtlijnen

Sinds de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zijn de richtlijnen rondom sociale media veranderd voor atleten. Tegenwoordig mogen deelnemers alles laten zien vanuit hun eigen ervaringen. Dat zorgt voor veel extra aandacht, daar vooral beelden van achter de schermen goed scoren op sociale media.