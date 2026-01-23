Met de vorm van Jutta Leerdam zit het wel goed. Dat bewees de topschaatsster op de eerste dag van de World Cup in Inzell. Achter de ongenaakbare Femke Kok eindigde ze knap op de tweede plek. Leerdam werd in Duitsland gesteund door enkele jonge fans, wat haar ontroerde.

Leerdam noteerde een tijd van 3722 op de 500 meter. Stralend kwam ze over de finish en ook na afloop was er lof, van onder anderen schaatsicoon Erben Wennemars. "Zij is eigenlijk de grote winnaar", constateerde de meervoudig wereldkampioen "Alles is raak. Op het juiste moment, vlak voor de Spelen, heeft ze de vorm te pakken om de 1000 meter te winnen", zei hij over Leerdams grote doel.

Aandoenlijke actie van drie jonge fans

Na afloop van de race was de glimlach van Leerdam niet van haar gezicht te slaan. Dat veranderde ook niet nadat ze drie jonge fans ontmoette. Zij hadden een heel schattige poster ontworpen voor Leerdam. 'Je bent mijn idool' en 'geef nooit op' was er onder meer op te lezen. Ook hadden ze wat hartjes gemaakt en foto's van de Nederlandse erop geplakt.

Trots deelde Leerdam de video op TikTok. "Huilen…..", schreef ze erbij met twee huilpoppetjes. "Ik heb de liefste fans", zette Leerdam ook nog in de video. Dat werd kracht bijgezet met een emoticon die vecht tegen de tranen.

