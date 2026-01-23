Jutta Leerdam is helemaal klaar voor de Olympische Winterspelen. Op de afsluitende World Cup in Inzell knalde ze naar een knappe tweede plaats op de 500 meter. Achter de ongenaakbare Femke Kok maakte Leerdam heel veel indruk. Op zichzelf, maar ook op Erben Wennemars.

Wennemars zag namelijk dat Leerdam 37.22 reed in Duitsland. Daarmee was ze na Kok de snelste op de baan. Bij de NOS analyseerde de voormalig topschaatser de race van Leerdam en trok hij al snel een fraaie conclusie. "Zij is eigenlijk de grote winnaar."

Even later verklaarde hij zijn woorden. Leerdam begon met een vrij goede opening, maar reed vooral een indrukwekkende ronde op de 500 meter. "De opening is nooit haar sterkste punt. Ze bleef gewoon doorversnellen", zag Wennemars.

Foutloze Jutta Leerdam

De 50-jarige merkte op dat Leerdam helemaal geen fouten maakte. "Alles is raak. Op het juiste moment, vlak voor de Spelen, heeft ze de vorm te pakken om de 1000 meter te winnen." Dat is immers het grote doel van Leerdam, die vier jaar geleden al eens zilver won op de Spelen van Beijing.

"Ze zal heel blij zijn met zilver op de 500 meter, medaillekansen... Maar goud zal hier moeilijk zijn", denkt Wennemars. Femke Kok is immers de gedoodverfde favoriete en wint eigenlijk altijd op de 500 meter. "En Jutta gaat maar voor één plak naar de Spelen, en die moet ze halen op de 1000 meter."

Zien we een gouden Leerdam op de 1000 meter in Milaan? Wennemars heeft er in elk geval vertrouwen in. "Met zo'n rondje en zo'n race... Ja, dat weet ze gewoon. Dit is precies war ze nodig heeft om in Milaan een goeie 1000 meter te rijden."

