Eenling Jutta Leerdam bijt van zich af na verhalen over 'diva-gedrag': 'Het is niet oké'

Jutta Leerdam zette vorig jaar de schaatswereld op zijn kop, door de beslissing te maken solo verder te werken naar de Olympische Spelen. De topschaatsster hekelt de berichtgeving omtrent die beslissing. Dat ze werd weggezet als 'diva' bevalt haar allerminst.

"Ik tekende een contract met het grootste commerciële team. Maar hun visie was heel anders dan ik was gewend. Mijn lichaam was niet getraind genoeg. Dat is frustrerend. Want ik ben sterk, maar op het ijs miste ik kracht. Het was een kloteseizoen. Ik voelde dat ik slechter werd dan het seizoen er voor", blikt Leerdam terug in de realityserie Paul American.

Topschaatsster Jutta Leerdam moet 'verdrietige keuze' maken: 'Ik wil zijn waar mijn hart is' De toekomst van Jutta Leerdam ligt buiten Nederland. Dat is een ding dat zeker is. De Nederlandse topschaatsster verkondigt in de realityserie 'Paul American' over haar verloofde Jake Paul dat ze ons kikkerlandje gaat verlaten.

"Ik tekende niet bij m’n oude team (Jumbo, inmiddels Team Essent) en werd in de pers bestempeld als diva. Ze dachten dat ik zo het imago van het team wilde fiksen. Ik heb respect voor iedereen daar. Ik wil alleen beter worden", is Leerdam duidelijk. "Het is niet oké om me een diva te noemen, omdat ik een vrouw met een mening ben. Ik wil schaatsen bij het beste technische team ter wereld. Als jullie me dat niet kunnen bieden, regel ik het zelf. Geen probleem."

Leerdam baalt van 'diva-verhalen'

"Op dit moment ben ik de enige schaatser zonder commercieel team. Als ik een diva zou zijn, had ik dat contract getekend. Ik had dan niet gekozen voor de riskante route waarbij ik alles zelf moet betalen en mezelf in een positie zou plaatsen waarbij ik zonder sponsor veel geld verlies", verzekert ze.

Openhartige Jutta Leerdam deelt details over schaatstoekomst: 'Ik wil achteraf geen spijt krijgen' Topschaatsster Jutta Leerdam is bezig aan haar laatste olympische cyclus. De Winterspelen van 2026 zullen dus haar laatste zijn. Dat vertelde ze in de nieuwste aflevering van 'Paul American'. Leerdam bevestigt daarmee de eerdere woorden van haar vriend Jake Paul en geeft nu meer details prijs.

Leerdams bereik op sociale media hielp bij haar keuze. "De reden dat ik de sport kan veranderen, is omdat ik mijn sociale media heb waar ik voor veel meer volgers zorg. Ik heb mijn eigen sponsoren en daarom ben ik vrij. Ik kan zelf kiezen met wie ik wil werken."

Poltavets

Die keuze viel uiteindelijk op Kosta Poltavets, die Leerdam eerder meemaakte bij Team Worldstream. "In de tijd dat we samenwerken groeit ze en ontwikkelt ze zichzelf. Ik kon zien dat ze heel goed is. Ze is zo speciaal in haar mentale focus", vindt hij.

Volop lof voor 'eigen mediabedrijf' Jutta Leerdam: 'Ze is meer dan schaatsen' Jutta Leerdam is een wandelende PR-machine. Dat merkt ook haar coach Kosta Poltavets, die de Westlandse begeleidt op weg naar haar missie: goud op de Olympische Winterspelen van 2026.

Leerdam zelf is ook te spreken over de samenwerking. "Kos en mijn visie komen erg overeen. Hij is zo slim en deskundig over de manier waarop hij naar schaatsen en beweging kijkt. Ik train beter, specifieker. Ik ben me meer bewust van wat ik doe", beargumenteert ze.

Laatste Olympische Spelen

Toch werkt het duo toe naar haar laatste Olympische Spelen. Dat vertelt Leerdam ook in de uitzending. "Olympisch zilver is geweldig, maar het is geen goud. Ik streef naar het allerhoogste en ik heb dat goud nodig", vertelt ze over haar olympische droom. "Ik ben zesvoudig wereldkampioen. Dat is veel en daar ben ik blij om, maar de volgende Olympische Spelen zullen mijn laatste zijn en daar wil ik goud winnen", is ze stellig.