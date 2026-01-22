Ze heeft miljoenen volgers op sociale media, een wereldberoemde en veelbesproken partner en koos voor een ongewone route in haar topsportcarrière. Meningen zijn er dus genoeg over Jutta Leerdam. Het schaatsicoon krijgt daar ook geregeld iets van mee en laat zich er nu ook openhartig over uit.

De Nederlandse topschaatsster is eigenlijk altijd wel onderwerp van gesprek. Zelfs veel mensen die weinig met sport of schaatsen hebben, weten wie de 27-jarige is. En dat is ook niet zo verwonderlijk, met Jake Paul als verloofde, een miljoenenpubliek op TikTok en Instagram, vele schaatstitels en een grote olympische droom. "Mensen hebben altijd wel een mening over de dingen die ik doe", stelt Leerdam in gesprek met Helden Magazine.

Stemmetje in hoofd Jutta Leerdam

Dat ze bijvoorbeeld veel tijd steekt in haar sociale media, haar eigen team opricht of midden in het schaatsseizoen afreist naar de Verenigde Staten voor een bokspartij van haar geliefde: reacties, meningen en kritiek levert het altijd op. Dat ziet ze zelf dus ook. "Sommigen denken misschien dat ik, door de dingen die ik naast het schaatsen doe, minder oog heb voor mijn sport, maar dat is absoluut niet het geval." Naar eigen zeggen houdt een 'stemmetje' Leerdam scherp en gefocust, al is ze eerlijk: soms zijn al die meningen lastig. "Maar ik voel wel dat ik me elke keer opnieuw moet bewijzen."

Mochten critici denken dat Leerdam haar leven vanwege een paar reacties om gaat gooien, dan hebben ze het mis. Ze krijgt naar eigen zeggen energie van social media. "Ik ben een open boek, post wat ik doe en laat zien wie ik ben. Van een afstand kunnen mensen misschien denken dat het allemaal afleiding is, maar echt: schaatsen staat voorop bij alles wat ik doe. Ik doe ook heel veel dingen niét voor mijn sport."

Cruciale missie op Olympische Spelen

Voor Leerdam breken er cruciale weken in haar carrière aan. De topsprintster neemt volgende maand deel aan haar tweede Olympische Spelen. In Milaan rijdt ze de 500 en 1000 meter. Ze hoopt in Italië eindelijk een olympische titel aan haar imponerende prijzenkast toe te voegen. Het is een van de weinige gouden plakken die nog ontbreekt bij Leerdam. Vier jaar geleden werd ze tweede, achter winnares Miho Takagi. In Milaan wordt ze gesteund door haar familie. Ook verloofde Paul heeft laten weten er bij te zijn tijdens het belangrijke sportevenement.

