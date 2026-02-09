Femke Kok leek maandag na een geweldige rit het goud te gaan pakken op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen, maar Jutta Leerdam wist haar uiteindelijk op het nippertje af te troeven. Hoewel ze daar toch een beetje van zal hebben gebaald, toonde Kok zich na afloop een groot verliezer. Enkele uren na de race doken hele bijzondere beelden op waarop de schaatsster niemand minder dan Jake Paul en zijn moeder Pam Stepnick feliciteert.

Kok was de eerste van de grote namen die maandag in actie mocht komen op het ijs in Milaan en ze legde de lat verschrikkelijk hoog. De schaatsster van Team Reggeborgh reed naar een olympisch record van 1.13,59 en daarmee voerde ze de druk maximaal op richting titelhoudster Miho Takagi en Leerdam, die het in de laatste rit tegen elkaar opnamen. Leerdam bleek daar geweldig tegen bestand en pakte het goud met een nog snellere tijd dan Kok.

Ondanks die tik voor Kok was er al snel na de race een bijzondere omhelzing tussen de twee Nederlandse topschaatssters waarbij ze haar rivale feliciteerde met de olympische titel. Enkele uren later kwamen er nog meer bijzondere beelden van een sportieve Kok naar buiten in het NOS-programma Studio Olimpico.

Kok feliciteert Jake Paul en Pam Stepnick

Leerdam en Kok worden maandagavond enkele uren na hun race gehuldigd in het Staatsloterij TeamNL Huis en om daar te komen, moesten ze nog wel een stuk met een bus door Milaan afleggen. Kok zat al in het busje, maar besloot toen toch om nog even uit te stappen. Dat deed ze niet zomaar, want ze wilde speciaal nog even Jake Paul, de verloofde van Leerdam, en zijn moeder Pam Stepnick feliciteren.

Zelf vond ze dat overigens de normaalste zaak van de wereld: "Dat hoort er ook bij. Ik vind dat je als mens je goed moet gedragen. Ik denk dat het je meer brengt dan als je dat soort dingen niet doet."

Nog twee afstanden voor Kok

Kok krijgt in Milaan nog twee kansen om olympisch goud te gaan pakken. Ze is op zondag 15 februari de topfavoriete op de 500 meter. Kok werd de afgelopen drie jaar wereldkampioene op die afstand en won haar laatste 23 wedstrijden. De topschaatsster rijdt op vrijdag 20 februari ook nog de 1500 meter.