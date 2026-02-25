Jutta Leerdam heeft dinsdag een mooie aanvulling gekregen op haar olympische outfit. De kleding van TeamNL is zorgvuldig gestyled met bijzondere aandenkens aan de Spelen in Milaan.

Leerdam maakte op de Winterspelen haar grote droom waar met goud op de 1000 meter. Daarnaast won ze een zilveren plak op de 500 meter. Met twee mooie medailles keerde ze terug naar Nederland, waar haar nog een bijzondere eer stond te wachten.

Alle olympisch kampioenen worden namelijk geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Daar hoort een speciale onderscheiding mee en Leerdam is dolblij met die versierselen. Het lintje past namelijk perfect bij haar look.

"Een hele eer, echt super mooi ook", zegt ze terwijl ze het speldje laat zien aan de camera van TeamNL. "Goud en zilver, past bij de aesthetic", zegt ze over de kleuren van de onderscheiding die matchen met haar medailles.

Naast de onderscheiding hangt nog een bijzonder aandenken aan de Spelen, namelijk haar speciale pin in de vorm van Thor, de hond van haar verloofde Jake Paul. "Ja geweldig, die moet er natuurlijk naast." Ze showt alles nog een keer uitgebreid. "Dus mijn pin, mijn koninklijke onderscheiding en goud en zilver." Haar outfit is nu helemaal compleet.

WK sprint

Het schaatsseizoen zit er nog niet op voor Leerdam. Ze kreeg een aanwijsplek voor de WK sprint, net als Femke Kok, die het goud bemachtigde op de 500 meter en zilver op de 1000. Het is de vraag of er nog veel titels zullen volgen voor de 27-jarige Leerdam. Ze heeft namelijk ook laten weten dat ze graag andere dingen wil in het leven en overweegt te stoppen met topsport.

Trouwplannen

Nu de Spelen erop zitten heeft ze meer tijd om daarover na te denken en om trouwplannen te maken met Paul, die haar vorig jaar maart ten huwelijk vroeg. "Ik denk wel dat ik daar eens een keer mee wil beginnen", vertelde Leerdam. "Je begint er altijd wel mee, maar ik heb nu wat meer tijd om me op andere dingen te focussen zoals dat. Maar ook tijd met mijn familie te spenderen, op vakantie te gaan of wat het maar is"