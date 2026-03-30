Jutta Leerdam kent heerlijke weken nu het lange schaatsseizoen er op zit. De olympisch kampioene op de 1000 meter ging er de voorbije periode al lekker op uit en daarmee was de koek nog niet op. Maandag deelde ze beelden van een feest waar ze lang niet de enige beroemdheid was.

De topschaatsster geniet van een welverdiende vakantie na een lang en slopend olympisch seizoen. Na onder meer de vele World Cups, het olympisch kwalificatietoernooi en natuurlijk de Spelen zelf, waar Leerdam haar droom waarmaakte met goud op de 1000 meter, ging Leerdam er op uit. Ze vertoefde onder meer op Puerto Rico met verloofde Jake Paul en in de Verenigde Staten, Nederland en Frankrijk.

Zus ten huwelijk gevraagd

Binnen de Franse landsgrenzen genoot ze voor het eerst in jaren weer van een ski-vakantie met haar familie. Daar gebeurde nog iets bijzonder: de zus van Leerdam, Merel, werd door haar partner ten huwelijk gevraagd en volgde dus het voorbeeld van de topschaatsster. Voor haar ging Jake Paul vorig jaar op de knieën. Volop feest dus voor het schaatsicoon, die ook nog de verjaardag van Merel meepikte.

Verjaardag van Monica Geuze

Dat was niet de enige geboortedag waar de schaatsster voor was uitgenodigd. Zondag op maandag deelde ze foto's van een feest van Monica Geuze. De beroemde Nederlandse influencer vierde vrijdag haar 31ste verjaardag en Leerdam was daar bij.

Onderonsje met bekend model

De olympisch kampioene was te zien op een foto waarin ze een onderonsje had met Romee Strijd, het bekende model van onder meer Victoria Secret. Dat waren niet de enige bekende Nederlanders op het fuifje. Onder meer presentator Kaj Gorgels en YouTuber Robbert Rodenburg waren ook present.

Schaatstoekomst Jutta Leerdam

Leerdam houdt ondertussen de schaatsliefhebbers nog behoorlijk in spanning. Het is immers maar de vraag of de 27-jarige doorgaat met haar carrière op het ijs. De Nederlandse veelwinnares bereikt met olympisch goud op de Spelen haar ultieme doel en veel is er verder niet meer voor Leerdam te winnen in de sport. Daarnaast hebben zij en haar verloofde Paul er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag een gezin willen starten.

Vooralsnog heeft Leerdam publiekelijk nog niet de knoop doorgehakt. De kans is groot dat er dit voorjaar meer nieuws komt. Dan zijn de meeste schaatsers terug van vakantie en pakken ze het trainen weer fanatiek op.