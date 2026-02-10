Na een bijzonder rumoerige aanloop wist Jutta Leerdam op de olympische 1000 meter op weergaloze wijze uit te halen. De druk stond er vol op bij de Nederlandse topschaatsster en daar speelt haar verloofde Jake Paul ook een rol in, zo stelt drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer.

Leerdam was in de paar dagen dat de sportwereld zich nu richt op Milaan al twee keer het middelpunt van een relletje. De eerste keer vanwege alle kritiek die er kwam op het privévliegtuig dat zij pakte op weg naar het olympisch dorp, de tweede keer omdat ze geen trek had om de Nederlandse media te woord te staan.

'Met de billen bloot'

Timmer, die voor Sportnieuws.nl op de tribune zat in Milaan, was zwaar onder de indruk van het optreden van Leerdam na alle onrust. Kijkend naar de 1000 meter dacht ze ook even terug aan haar eigen tijd op het ijs.

“Het is lastig die focus te behouden”, vertelt Timmer over haar eigen ervaringen met zo’n belangrijke rit. “Je voelt als ze het ijs op gaan van, er is geen weg meer terug. Je moet even het gevoel krijgen, je gaat even inrijden en dan moet het gebeuren. Dan moet je met de billen bloot. Dat gevoel, van het moment dat je naar de start gaat, dat gevoel kreeg ik wel weer een beetje.”

Jake Paul

Leerdam kwam na afloop van haar race, in gesprek met Bert Maalderink van de NOS, terug op de enorme druk die zij voelde en vertelde de verslaggever dat 'zij daar ook een rol in spelen'. Maalderink vroeg Leerdam in een eerder interview naar een opvallende behandeling die ze langs de ijsbaan op haar enkel liet uitvoeren en daar was de Westlandse niet blij mee.

Timmer kreeg het allemaal mee en stelt dat de druk ook flink wordt opgevoerd vanuit Leerdams eigen kamp. “Jake Paul doet af en toe wat uitspraken...", begint ze in onze podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dat je denkt van nou, ik weet niet, je bent kritisch op Bert, maar misschien moet je ook Jake af en toe even terugfluiten."

Zo stelde Paul meermaals dat Leerdam goud ging winnen op de 1000 meter, iets waar ze al jaren van droomt. "Het is allemaal extra druk", meent Timmer. "Je moet het wel nog even doen." En dat deed Leerdam dus: "Wat een held. Knap! Focus, kop erbij gehouden en niet gek laten maken.”

