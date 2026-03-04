Femke Kok gaat de komende dagen in Thialf proberen om voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel sprint te gaan pakken. De olympisch kampioene op de 500 meter was sowieso al één van de grote kanshebbers, maar inmiddels is ze met afstand de topfavoriete. Een aantal belangrijke rivalen doet namelijk niet mee aan de WK sprint in Heerenveen.

Op de WK sprint van donderdag 5 en vrijdag 6 maart worden de 500 en 1000 meter allebei twee keer gereden. Kok is al meer dan twee jaar ongeslagen op de kortste afstand en daarmee kan ze dus de basis leggen voor de wereldtitel. Het lijkt voor haar concurrentes dan ook de opdracht om het verschil op de 500 meter zo klein mogelijk te houden en toe te slaan op de 1000 meter.

Op de Spelen in Milaan was Jutta Leerdam echter de enige die haar op de kilometer wist te verslaan. Zij eindigde op de 500 meter als tweede achter Kok en was door die resultaten samen met Kok topfavoriete voor de wereldtitel sprint. Leerdam, de kampioene van 2022, besloot echter een punt achter haar seizoen te zetten.

Meer grote namen ontbreken

Daarmee kon Kok al één concurrente wegstrepen en daar kwam er dinsdag nog eentje bij. Regerend kampioene Miho Takagi eindigde in Milaan zowel op de 500 als de 1000 meter als derde, maar zij doet in Heerenveen niet mee aan het sprinttoernooi.

Takagi heeft ervoor gekozen om enkel deel te nemen aan de WK allround, dat in de twee dagen na het sprinttoernooi plaatsvindt. Voor de Japanse wordt dat haar laatste wedstrijd ooit, want ze sluit daarmee ook gelijk haar carrière af.

De bijzondere situatie doet zich zelfs voor dat van de top-4 op de olympische 1000 meter Kok de enige is die ook meedoet aan de WK sprint. Brittany Bowe eindigde in Milaan als vierde, maar zij zette direct na dat toernooi al een punt achter haar loopbaan en dus komt de wereldkampioene sprint van 2015 en 2016 niet meer in actie in Heerenveen.

Grootste concurrenten

De grootste concurrenten van Kok lijken daardoor Beatrice Lamarche en Erin Jackson. De Canadese Lamarche eindigde op de Spelen als vijfde op de 1000 meter en als zevende op de 500 meter, terwijl Jackson vijfde (500 meter) en zesde (1000 meter) werd. De verschillen met Kok waren echter wel enorm. De Nederlandse was bijna een seconde sneller op de kortste afstand en ruim twee seconden op de kilometer.

Kansen voor andere Nederlandse vrouwen

De afmeldingen bieden overigens ook kansen voor Suzanne Schulting en Marrit Fledderus. Die twee schaatssters werden afgelopen weekend eerste en tweede op de NK sprint en verdienden daarmee een startbewijs voor de WK. Met name Schulting reed daar heel erg snel en lijkt dus een gooi naar het podium te kunnen gaan doen.