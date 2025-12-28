Jutta Leerdam is hot topic op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) na haar valpartij op de 1000 meter. Juist dat is de afstand waarop zij tot de wereldtop behoort. Oud-topschaatser Jochem Uytdehaage snapt dat er wat 'verwarring' is rondom de matrix en geeft opheldering.

Tweevoudig olympisch kampioen Uytdehaage spreekt met Sportnieuws.nl over het OKT en de matrix. Schaatsbond KNSB heeft een lijst samengesteld om de beste schaatsers bij elkaar te verzamelen voor de Olympische Winterspelen van februari 2026, maar de KNSB houdt het recht om af te wijken van die matrix. Bijvoorbeeld door Leerdam te selecteren na haar valpartij.

Er gaan namens Nederland negen mannen en negen vrouwen naar de Spelen. "Wij hebben met zijn allen gezegd: we hebben een keihard knock-outsysteem, je moet er gewoon staan", zegt Uytdehaage bij Sportnieuws.nl over de matrix en het OKT. "Maar de commissie houdt altijd drie aanwijsplekken. Ik denk dat het een goede keuze is."

'Dat zou ik heel onlogisch vinden'

Die aanwijsplekken zorgen ervoor dat sommige schaatsers álsnog buiten de boot vallen, ondanks dat ze zich op papier hebben geplaatst voor de Spelen. Maar als het aan Uytdehaage ligt, kan dat nooit een schaatser zijn die in de top zes van de matrix staat. "Ik zou het heel onlogisch vinden als wij in Nederland gaan lopen steggelen over de eerste zes plaatsen in de matrix. Die rijders zijn gekwalificeerd. Wat er ook gebeurt, de aanwijsplekken zijn wat mij betreft in plaats van de nummer zeven, acht en negen."

"Hoe de regels ook bedacht zijn, uiteindelijk gaan ze kijken hoe 'we' de hoogste medaillekansen kunnen hebben", gaat Uytdehaage verder. "Nou, daar is Leerdam op de 1000 meter er zeker eentje van." De sprintster kwam ten val op die afstand, maar de kans is groot dat zij een aanwijsplek krijgt op de kilometer. Zij behoort namelijk tot de wereldtop en pakte zilver op de vorige Spelen.

