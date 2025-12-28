De eerste 500 meter bij de vrouwen op het OKT kreeg zondag direct een emotionele lading. Alle ogen waren gericht op Jutta Leerdam, die na haar val op de 1000 meter onder maximale druk stond. De topschaatsster móést zich herpakken en maakte die verwachting volledig waar met een rit die meteen indruk maakte.

Langs de kant volgde direct waardering. "Prachtig. Geweldige 500 meter, echt geweldig", zei Erben Wennemars bij de NOS. De oud-sprinter zag hoe Leerdam, met alles wat eraan voorafging, precies deed wat nodig was op het moment dat het moest.

Femke Kok wint, maar Jutta Leerdam maakt indruk

Toch bleef haar tijd niet lang bovenaan staan. Femke Kok was nog sneller en reed in Thialf een baanrecord op de 500 meter. De wereldkampioene onderstreepte daarmee haar status als topfavoriete, al deed dat niets af aan de waardering voor de prestatie van Leerdam.

Volgens Ireen Wüst was het optreden van Kok vooral het gevolg van vrijheid. "Als de druk eraf is, kun je vrij schaatsen. Even een baanrecord rijden… doe het maar", zei ze. Kok is al zeker van een olympisch ticket, wat haar de ruimte gaf om zonder spanning te rijden.

'Dan ben je een grote sportvrouw'

Maar volgens Wennemars was hetgene wat Leerdam deed nog specialer. "Wat daarachter gebeurt, vind ik eigenlijk veel interessanter", doelde hij op Leerdam. "Dat Jutta hier nu gewoon 37,2 rijdt na haar val, dan ben je een grote sportvrouw. Dan pak je zelf die handschoen op en neem je het heft in eigen hand."

Ook Wüst wees op de omstandigheden waarin Leerdam haar race moest afwerken. "Naast haar gebeuren rare dingen, maar ze blijft gewoon rustig in haar hoofd", doelt ze op Anna Boersma, die haar race afbrak. "Dan moet je alles bij elkaar houden, en dat doet ze", zei ze onder de indruk. Na de finish kwam de spanning er in één keer uit. Niet zozeer blijdschap, maar vooral opluchting. "Je ziet het direct", vervolgde Wüst. "Ze wilde die 1000 meter zó graag. Als dat dan niet lukt, weet je: ik moet het hier laten zien. En dat doet ze. Ze heeft het weer in eigen hand."

'Dit zijn de twee beste Nederlandse sprintsters'

In de ogen van Wennemars liet deze 500 meter geen ruimte voor twijfel. "Dit zijn de twee beste Nederlandse sprintsters", concludeerde hij over Leerdam en Kok. "Maar wat Jutta hier laat zien na alles wat eraan voorafging, zegt misschien wel het meest."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties.