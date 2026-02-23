De Olympische Winterspelen 2026 zijn afgesloten en de blik kan vooruit, naar de Winterspelen van 2030 in Frankrijk. Alhoewel: het langebaanschaatsen vindt dan niet plaats in Frankrijk. Schaatsstadion Thialf in Heerenveen is in beeld als locatie. Er is slechts één concurrent.

In juli 2024 kreeg Frankrijk de Winterspelen van 2030 toegewezen door de olympische bond IOC. Destijds had Frankrijk nog het plan om de wedstrijden in het langebaanschaatsen zelf te organiseren. Alhoewel er toen en ook nu geen overdekte schaatshal staat in het land, werd gemikt op de regio's Provence-Alpes-Côte d'Azur en Auvergne-Rhône-Alpes.

Maar gaandeweg het plannen en organiseren rijpte het idee om het langebaanschaatsen uit te besteden aan een ander Europees land. Edgar Grospiron, voormalig freestyleskiër en president van het organiserende comité in Frankrijk, zei daar rondom de afsluiting van de Spelen in 2026 wat over.

'Hier moeten we het mee doen'

"Al voordat de IOC ons de Spelen van 2030 toekende, waren we overeen gekomen om het langebaanschaatsen buiten Frankrijk te organiseren", zei Grospiron. Later kwamen daar dus twijfels over en rees het idee om het wel in Frankijk te doen.

Komen de Olympische Winterspelen van 2030 deels naar Nederland? Thialf in Heerenveen is in beeld voor de schaatswedstrijden omdat de Franse Alpen geen geschikte baan hebben. pic.twitter.com/8Bxi9U50E7 — Nieuwsuurbot (@nieuwsuurbot) February 7, 2026

Maar inmiddels is het definitief dat er buiten Frankrijk wordt geschaatst op de langebaan. "Die beslissing is inmiddels genomen", zo gaat hij verder. "Het organiserende comité moet het doen met die beslissing."

Thialf of Turijn?

Twee locaties zijn nog in de race om het olympisch schaatsprogramma op de langebaan in 2030 te organiseren: Thialf in Heerenveen en Oval Lingotto in Turijn, Italië. Wat in het voordeel pleit van Turijn is dat het dichterbij de Franse Alpen ligt dan Heerenveen. Wellicht is het een nadeel dat Italië net de Winterspelen van 2026 heeft georganiseerd, terwijl Nederland nog nooit de gastheer was van de Winterspelen.

Een ander nadeel dat kleeft aan Turijn is dat de olympische schaatsbaan niet meer bestaat. In 2007, één jaar na de Winterspelen van 2006, is het gebouw veranderd in een evenementenhal, vergelijkbaar met die in Milaan waar werd geschaatst. Het kost circa 12 miljoen euro om weer een schaatsbaan in de Oval Lingotto te toveren. En dat terwijl in Thialf de faciliteiten op en top zijn en prima voldoen aan de eisen van de sport.

Mark Messer

De Nederlandse olympische bond NOCNSF heeft inmiddels ook begrepen dat het of Thialf, of Turijn wordt. Een derde optie ligt niet meer op tafel. De beslissing wordt naar verwachting in juni 2026 bekendgemaakt.

Mark Messer, die als ijsmeester in Milaan puik werk leverde gezien de toptijden, heeft een voorkeur voor Heerenveen. Tegen De Volkskrant zegt hij: "Het heeft een geweldige sfeer. Het heeft de capaciteit, alles is er."



