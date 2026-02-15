"Met overmacht gewonnen, echt spectaculair." Drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer is vol bewondering over Femke Kok, die zondag in Milaan op weergaloze wijze het goud op de 500 meter binnenhaalde. "Dit zijn gewoon mannentijden", zegt ze vanuit de Italiaanse schaatshal tegenover Sportnieuws.nl.

Timmer bestempelde vooraf Kok al tot de topfavoriete voor de olympische titel, eigenlijk zoals bijna iedereen wel deed. De 25-jarige topschaatsster van Team Reggeborgh is namelijk al ruim twee jaar onverslaanbaar op de 500 meter. "Ik denk ook wel toen zij die tijden zag van onder meer Jutta, dat zit wel goed", zegt Timmer over de zilveren tijd (37.15) van Leerdam.

"Ze heeft vast wel even gedacht, dat goud is van mij. Zij heeft al vaak met overmacht onder die 37 seconden gereden. Als iemand, zoals Jutta, bijvoorbeeld 36,8 had neergezet, dan was het gevoel bij Femke misschien even anders geweest. Maar nu zeker niet", vervolgt Timmer. Kok moest in de allerlaatste rit op de 500 meter afrekenen met olympische kampioene (in 2022) Erin Jackson, én dus met de tijd van Leerdam.

Kok slaagde met verve in haar missie. Waar ze eerder tijdens de Winterspelen op de 1000 meter het goud nog aan Leerdam moest laten, waren op de kortste sprintafstand de rollen dus omgedraaid. Ze snelde in 36.49 naar een olympisch record, en veel belangrijker: goud. "Ze is gewoon een klasse apart. Dit zijn gewoon mannentijden. Zo mooi, zo katachtig. Ze maakt geen enkel foutje. Dit is zo'n hoog niveau, dit is bijna kunst. Ze heeft een prachtige techniek en de juiste mentaliteit, en dan vallen alle puzzelstukjes samen."

