Het eerste World Cup-weekend is niet de beste geweest voor de Nederlandse schaatser Stefan Westenbroek. Nadat hij zaterdag in de A-groep keihard was gevallen op de 500 meter, moest hij de tweede 500 meter in actie komen in de B-groep. Na de degradatie en de zware val kende de sprinter een moeizame rit.

Westenbroek, schaatser bij Team Reggeborgh, viel zaterdag in de laatste meters van zijn korte sprint hard en kwam in de boarding terecht. Hij greep naar zijn hoofd, maar kon uiteindelijk de rit op eigen kracht uitrijden.

Dertien punten

Zondagavond (Nederlandse tijd) moest hij de tweede 500 meter in de B-groep rijden. Dat deed hij met een tijd van 34.44 seconden en daarmee kwam hij niet verder dan een achtste plek en dertien punten voor de World Cup-ranglijst. Hij eindigde wel voor landgenoot Merijn Scheperkamp, die een aanwijsplek had gekregen van de KNSB voor deze World Cup. Eigenlijk mocht Tim Prins de 500 meter rijden, maar hij focust zich liever op de 1000 en 1500 meter. Scheperkamp werd achter Westenbroek negende in 34.47 seconden.

Sebas Diniz

Een veel betere 500 meter in de B-groep was er voor de derde Nederlander op het ijs: Sebas Diniz. Hij reed met 34.30 seconden een persoonlijk record en was daarmee even snel als nummer 1 Yuma Murakami uit Japan. Hij werd op drie duizendsten van een seconde geklopt door de Japanner, maar mag met een PR en een tweede plaats tevreden zijn. Hij pakte ook 24 punten voor het wereldbekerklassement. Diniz, rijdend voor Team IKO-X2O, was sneller dan bijvoorbeeld Zach Stoppelmoor. De Amerikaan reed met 34.37 seconden ook een PR.

Bij de vrouwen in de B-groep reed geen Nederlandse op de 500 meter. De Japanse vrouwen Rio Yamada en Kurumi Inagawa werden één en twee en pakten zo de meeste punten. De Canadese Carolina Hiller-Donnelly werd derde. De A-divisie begint in Salt Lake City om 21.00 uur Nederlandse tijd. Op de slotdag in Amerika staan de tweede 500 meters, de ploegenachtervolging en de mass start op het programma.