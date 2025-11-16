Stefan Westenbroek zorgde zaterdagavond voor flink wat schrik bij de schaatsfans tijdens de eerste 500 meter bij de World Cup in Salt Lake City. De schaatser ging hard onderuit en kwam met zijn hoofd tegen het ijs. Westenbroek reageerde later via zijn sociale media op de val.

Westenbroek begon goed aan zijn rit tegen de Japanner Wataru Morishige, want er bleken uiteindelijk slechts drie mannen sneller dan zijn opening van 9,53 na 100 meter. De Nederlander begon in de buitenbaan en kon daardoor op de kruising jagen op Morishige. Hij leek het gat met hem te kunnen dichten, maar bij de eerste paar passen van de laatste bocht ging het fout.

De rijder van Team Reggebogh verloor zijn balans en gleed hard de boarding in. Nadat hij in contact kwam met de kussens klapte hij achterover met zijn hoofd op het ijs. Westenbroek greep direct naar de achterkant van zijn hoofd, maar stond later wel weer op en reed de rit zelfs uit. Hij eindigde wel als laatste en dat terwijl er een heel goed resultaat in had gezeten. Morishige werd op slechts 0,06 seconde van winnaar Jordan Stolz namelijk vierde.

Het was de grote vraag hoe het met Westenbroek ging na zijn valpartij en hij reageerde uiteindelijk enkele uren later via Instagram. "Lekker op weg, maar helaas een harde klapper gemaakt", schreef hij bij een video van zijn buiteling.

Degradatie voor Westenbroek

Westenbroek degradeerde door zijn laatste plaats naar de B-groep en daar zal hij dus zondag in principe ook zijn tweede 500 meter gaan rijden. Hij komt daar in de voorlaatste rit in actie tegen de Koreaan Jae Woong Chung. Ook Merijn Scheperkamp en Sebas Diniz rijden zondag in de B-groep. Diniz reed net als Westenbroek zaterdag nog in de A-groep, maar hij moet na zijn achttiende plek ook op een niveau lager aan de bak.

