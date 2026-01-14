Evelien Vijn behoort tot een heel select clubje van Nederlanders die afgelopen weekend een gouden medaille won op de EK afstanden. Daarvoor hoefde de 23-jarige schaatsster niet eens lang te trainen. "Dat was heel bijzonder."

De Nederlandse equipe, die afreisde naar Polen voor de EK afstanden, kwam thuis met slechts één gouden medaille. Door het ontbreken van alle olympiërs, op Anna Boersma na, kwam namens Nederland een B-ploeg in actie in Tomaszów Mazowiecki.

Gemakkelijk goud

Gelukkig kan die ene gouden medialle verdeeld worden onder drie dames. De Nederlandse vrouwen behaalden namelijk goud op de ploegenachtervolging op de EK. Onderdeel van de succesformatie was Vijn. Zij mocht na een succesvol OKT, waar ze geen olympische tickets bemachtigde, debuteren in het internationale veld.

Dat maakte veel indruk op de 23-jarige topschaatsster. "Ik ben vooral heel dankbaar dat ik dit heb mogen ervaren", begint ze tegenover het Noordhollands Dagblad. "Ik maakte het voor de eerste keer mee om aan de startlijn van een EK te staan. Dat was heel bijzonder."

Haar debuut was dus meteen succesvol met een gouden plak op de ploegenachtervolging. Daarvoor hoefde Vijn niet eens veel te trainen samen met de andere gelegenheidrijdsters Sanne in 't Hof en Kim Talsma, waarmee ze voor het eerst samen reed. "Eerder in de week hadden we samen getraind, om te kijken wie er op welke positie zou rijden en hoe we het beste in elkaars slag kwamen. Zaterdag hebben we nog een keer goed geoefend en zondag mochten we los." In de wedstrijd was het Nederlandse team uiteindelijk ruim 2,5 seconde sneller dan de concurrentie.

'Ik vond het erg spannend'

Eerder in het weekend kwam Vijn ook individueel in actie. Op de 3000 meter reed ze naar een zevende plek. "Qua uitslag was het prima. Achteraf baalde ik er toch een beetje van, omdat ik het gevoel had dat er meer in zat", concludeerde ze. Het was echter haar eerste internationale race. "Ik vond het erg spannend."

