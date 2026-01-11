De eerste gouden medaille voor Nederland op het EK afstanden is binnen. Sanne in 't Hof, Eline Vijn en Kim Talsma reden op de ploegenachtervolging naar de winst.

Bondscoach Rintje Ritsma beschikte niet over zijn olympische selectie op de ploegenachtervolging, bestaande uit Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. Dus moesten In 't Hof, Vijn en Talsma het doen voor Nederland. Zij namen het op tegen slechts drie andere landen: België, Polen en Duitsland. Tsjechië had zich afgemeld voor het onderdeel.

Het Nederlandse team reed een sterke tijd van 3:01.35. "We verliezen wel wat tijd bij de start en dat moeten we dan goed maken. Maar ik denk dat onze kracht ligt in het rijden van vlakke rondes", zei In 't Hof na afloop. "Naar mijn idee ging het gewoon hartstikke goed."

Kritiek

Bij de mannen won het gelegenheidstrio Louis Hollaar, Wisse Slendebroek en Kars Jansman zilver op de EK afstanden. Daarna sprak Ritsma zich uit over de ophef die ontstond over het onderdeel. Dat gebeurde na de aanwijsplek voor Marcel Bosker, waardoor Tim Prins niet naar de Spelen mag.

Analist Mark Tuitert wilde daarna meteen duidelijk maken dat de kritiek niet gericht is op individuele schaatsers. "Het gaat erom dat er een keuze wordt gemaakt, dat ligt ook niet alleen bij Rintje. We maken een keuze voor de ploegenachtervolging en dat trekken we voor op iets anders."

Hij snapt wel het belang van de ploegenachtervolging op de Olympische Winterspelen voor andere landen, zei hij zondag. "Daar kunnen landen goud halen, die het individueel niet kunnen."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.