Kjeld Nuis gaat nog minimaal één jaar door met schaatsen. Dat bevestigt de schaatser zelf nadat hij dit ook voor zijn bronzen plak in Milaan al uitsprak. Nuis vertelt wel dat het voor hem lastiger wordt om doelen te stellen.

Nuis kijkt in Stadio Olimpico van de NOS eerst terug naar de wachtperiode na zijn race in Milaan. De 36-jarige schaatser moest wachten op nog twee ritten voordat hij wist of hij een medaille zou pakken. Jordan Stolz reed in de laatste rit en Nuis wist dat de Amerikaan in de buurt van zijn tijd kon komen. Daardoor was het letterlijk en figuurlijk zweten voor Nuis. "Het zuur zat echt overal. Ik had het heel erg heet. Ik gooide water overal over mijn pak, omdat ik het zo warm bleef houden."

Stolz dook uiteindelijk nipt onder de tijd van Nuis, maar niet onder die van de Chinees Zhongyan Ning. Die pakte het goud en Nuis zag dat Stolz daar nogal door van de leg was. "Ik denk dat hij zelf ook geen rekening had gehouden met dat hij niet had gewonnen. Hij wist echt niet waar hij het zoeken moest. In de tunnel ging hij al in het midden staan, toen we op het podium wilden gaan staan, deed hij dat weer. Ik denk dat hij zich ook een beetje van zijn stuk heeft laten brengen. Dat toont ook dat hij een mens is."

Toekomst als schaatser

Nuis gaf voor zijn rit in Milaan al meermaals aan dat dit zijn laatste olympische kunstje zou gaan worden. Na Milaan wilde hij wel nog één jaar door met schaatsen en na zijn bronzen medaille bevestigt hij dat dat plan nog altijd blijft staan.

"Dat gaat nog wel door, maar het is dan wel lastig doelen stellen", vertelt Nuis. "Dit was heel makkelijk. Omdat ik had één agendapunt. Over vier jaar moet het daar gebeuren. Dat is heel makkelijk naartoe bouwen. Als het dan lukt is dat mooi, maar nu moet ik iets nieuws gaan zoeken. Morgenochtend komt dat misschien wel."