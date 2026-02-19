Amerikaanse topschaatser Jordan Stolz was na zijn gouden medailles op de 500 en 1000 meter in Milaan ook de topfavoriet op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen. Hij moest echter genoegen nemen met de tweede plek en daar had hij duidelijk niet op gerekend.

De 1500 meter zorgde voor veel sensatie in Milaan. Joep Wennemars reed een olympisch record, maar viel toch nog buiten de medailles. Kjeld Nuis en zijn Chinese tegenstander Ning Zhongyan waren nóg sneller en toen moest Stolz nog aan zijn rit beginnen.

Stolz hoopte zijn derde gouden plak te pakken, maar hij kon niet tippen aan de tijd van Ning. Het Amerikaanse fenoomeen moest genoegen nemen met zilver, maar na de race bleek dat hij eigenlijk al rekening had gehouden met de hoogste trede op het podium.

In de tunnel naar de medailleceremonie ging het vervolgens mis. Iedereen stond al klaar om richting het podium te gaan, toen iemand van de organisatie ingreep. Stolz was namelijk tussen Nuis en Ning in gaan staan, op de plek van de olympisch kampioen.

Stolz werd nog snel omgewisseld met de Chinees die al druk op de rug van de Amerikaan aan het tikken was om duidelijk te maken dat die op zijn plek stond. Nuis hielp het duo een handje en kon er wel om lachen, zo is te zien op de beelden.

'Zilver of brons...'

Nuis had er overigens ook geen moeite mee dat hij niet op een hogere trede mocht staan. Hij was dolgelukkig met brons, al was het gat tussen hem en Stolz slechts acht honderdsten. "Het maakt me helemaal geen zak uit. Ik wilde een plak en die heb ik. En of het nou zilver of brons is... Ning is hier de dikke winnaar, de beste van vandaag en ver boven ons. Het maakt me niet uit. Ik sta helemaal te shaken nog ik ben zo blij", zei hij na afloop. "Zilver of brons echt, het zal me aan m'n reet roesten."

Het is de laatste olympische medaille in de carrière van de 36-jarige. Hij liet namelijk al weten dat de Spelen van Milaan zijn laatste zullen zijn.