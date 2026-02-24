Kjeld Nuis en Joy Beune zijn na een aantal slopende weken op de Winterspelen weer thuis. En de koffer is goed gevuld sinds hun vertrek naar Milaan, want ze pakten alle twee een medaille. Dinsdagavond was de hele buurt uitgelopen voor de terugkeer van het schaatskoppel.

Nuis won brons op de 1500 meter na een zenuwslopend einde. In een rechtstreeks duel ging hij lange tijd mee met de uiteindelijke olympisch kampioen Zhongyan Ning. Die twee verdreven Joep Wennemars, die even daarvoor het olympisch record aanscherpte, naar een virtuele derde plek. In de slotrit kwam topfavoriet Jordan Stolz in actie. De Amerikaan zat lang onder de tijd van Nuis, maar perste er op het laatst nog een zilveren plak uit. Toch was de vreugde bij Nuis er niet minder om.

Zijn vriendin pakte zilver op de ploegenachtervolging samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. Individueel stelde Beune teleur met een vierde plek op de 3000 meter. Voor de andere afstanden plaatste zij zich niet.

Nuis en Beune lang koninklijk huis

Maandag landde het koppel in Nederland, waarna gelijk een bezoekje aan Vandaag Inside stond gepland. Dinsdag brachten Nuis en Beune een bezoek aan het Paleis Noordeinde, waar alle medaillewinnaars werden ontvangen door Willem-Alexander, Máxima en prinses Amalia. Daar werd een prachtfoto gemaakt met alle sterren van de Winterspelen, dus ook Nuis en Beune.

"Ook al is het de derde keer, ik vind het nog steeds speciaal. Niet iedereen kan zeggen dat hij bij de koning op bezoek mag en al helemaal niet als stel", vertelde de bronzen olympiër in gesprek met RTL Boulevard.

Schaatskoppel met open armen ontvangen

Nuis deelde op Instagram een video waarop de hele buurt hem en Beune staat op te wachten. Iedereen gekleed in het oranje en de straat helemaal versierd. Ook zijn er fakkels te zien. Nuis en Beune ondergaan het allemaal. De topschaatser zwaait bovendien met zijn bronzen medaille. 'Buurtjes', schrijft hij er met ontelbaar veel hartjes bij.

"Heel goed. Er valt een soort last van mijn schouders. Trots, blij", somde Nuis zijn gevoel op voor de camera van De Telegraaf. "Dat de Olympische Spelen erop zitten, dat geeft rust." Het koppel is blij om weer thuis te zijn. "Ik heb het eten ook gemist, ik ben blij om weer in Nederland te zijn", bekende Beune.

i Sfeer in de straat bij Kjeld Nuis en Joy Beune. © Instagram: kjeldnuis

Einde seizoen Nuis

Zij rijdt over anderhalve week nog de WK allround, waar ze haar wereldtitel zal verdedigen. Voor Nuis zit het seizoen erop. De veteraan werd door de KNSB niet aangewezen voor de WK sprint en bedankte daardoor voor het nationale kampioenschap.