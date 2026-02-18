De komende schaatsdagen op de Winterspelen staan in het teken van de 1500 meter. Bij de mannen doen Joep Wennemars, Kjeld Nuis en Tijmen Snel een gooi naar de medailles, bij de vrouwen staan Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud aan de start. Wie er niet rijdt, is wereldkampioene Joy Beune. Zij hoopt op een bijzonder scenario waardoor ze alsnog kan starten, maar haar vriend Nuis probeert dat ook uit haar hoofd te praten.

Het verhaal is bekend: Beune wint op de World Cups voortdurend de 1500 meter, is wereldkampioene op die afstand en is als ze aan de start verschijnt altijd de topfavoriete. Alleen, ze start niet in Milaan. Op het olympisch kwalificatietoernooi werd ze achter Rijpma-de Jong, Kok en Groenewoud mede door een klein foutje vierde. En dus is Beune vrijdag voor die afstand slechts reserve.

Lastige periode

Dinsdag vierde ze op haar eerste Olympische Winterspelen wel een succes. Op de ploegenachtervolging greep ze met Rijpma-de Jong en Groenewoud het zilver. Vriend Kjeld Nuis zat op de tribunes. "Canada was echt beter, dus daar kan ze dan ook wel mee leven", vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "En ze was ook wel echt trots, denk ik. Maar het wordt vanaf nu wel lastig voor haar."

Want de 1500 meter wordt zonder haar verreden, tenzij er iets opmerkelijks gebeurd. Alleen als Groenewoud, Rijpma-de Jong of Kok zich afmeldt voor die afstand kan Beune nog in actie komen. Zelf gaf ze al aan de droom niet helemaal op te hebben gegeven vanwege haar reservebeurt. "Het is nog niet voorbij", sprak ze met enige hoop uit bij de NOS. Nuis denkt stiekem ook na over een mirakel. "Tsja, dat zou wat zijn. Het zou mooi zijn."

'Laat het los'

Maar de drievoudig olympisch kampioen weet ook dat de kans nagenoeg nihil is. Groenewoud gaf eerder al aan zich 'prima te voelen' en ook Rijpma-de Jong en Kok kijken uit naar de afstand. "Ze (Beune, red.) hoopt er natuurlijk op, maar ik zei laat het los man", aldus Nuis. Hij wil immers geen valse hoop scheppen.

En dus lijkt het er op dat Beune door het slippertje op het OKT definitief kan fluiten naar haar 1500 meter. Nuis vindt dat jammer voor degene die volgens hem duidelijk de sterkste op de afstand is. "Het hele jaar al, behalve één wedstrijd, Maar daar is genoeg over gezegd."

Beune heeft niets aan Belgische afmelding

Overigens was er deze woensdag nog een afmelding voor de 1500 meter bij de vrouwen. De Belgische Sandrine Tas laat de afstand schieten en focust zich volledig op de mass start. Daar koopt Beune echter niets voor. Zij is weliswaar reserve, maar kan de plek niet innemen omdat er maar maximaal drie Nederlandse vrouwen mogen starten op de 1500 meter. Nuis rijdt overigens wel de 1500 meter bij de mannen. Die afstand staat donderdag op de planning.